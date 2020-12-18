«محصلش».. كلمة السر في براءة 3 شباب من تعرية سيدة الكرم بالمنيا

«محصلش» هي كلمة السر في براءة 3 متهمين في أعمال العنف بقرية الكرم بالمنيا وتعرية سيدة سبعينية تدعى «سعاد ثابت» قبل 5 سنوات، والتي عرفت آنذاك بـ«سيدة الكرم»، إذ قام 3 متهمين بتعريتها خلال أعمال عنف حدثت داخل قرية الكرم بُنيت على مزاعم علاقة حب جمعت بين سيدة متزوجة وشاب من جيرانها بالقرية، واشتعل العنف بعد طلاق الزوجة، فقررت أسرتها الانتقام من صديقها وأقاربه فأشعلوا النيران في 7 منازل واستمرت أعمال العنف حتى وصل الأمر إلى تجريد سيدة سبعينية من ملابسها في مشهد غير أخلاقي.

هدأت الفتنة وامتثل الطرفان للقانون، واتهمت السيدة السبعينية كلا من «نظير. أ» وشقيقه «عبدالمنعم»، ووالدهما «إسحاق» وصدور بحقهم حكما غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبعد سنوات من الهروب أعاد المتهمون إجراءات محاكمتهم أمام محكمة جنايات المنيا التى أصدرت حكمها منذ يومين ببراءتهم من تلك التهمة، ومع صدور الحكم عادت سيدة الكرم حديث منصات التواصل الاجتماعي مجددًا.

النائب العام يكلف فريقًا بالطعن على البراءة

وظهر اليوم، أعلن المستشار حمادة الصاوي النائب العام تكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، التي أصدرت الحكم أسبابه، ويعد الإجراء القانوني المتخذ من قبل النائب العام حقًا أصيلًا وقانونيًا للنيابة العامة التي تباشر مهامها بحيادية تامة حتي يستبين الحق ويصبح جليًا أمام الكافة.

علاقة حب سبب الحادثة

في مايو من عام 2016 كانت بداية الواقعة بمشاجرة وأعمال عنف بسبب وجود علاقة حب بين «أشرف. ع» 30 عامًا صاحب محل أدوات منزلية وربة منزل تدعى «ن. ر» 32 عامًا، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقه عاطفية وكشفت تحريات المباحث حينذاك، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل، فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك ،وأصيب كل من «عطية. ع» 58 عامًا، مزارع، ونجله عياد، 30 عامًا عامل بكدمات وجروح.

سبعينية تتهم 3 شباب بتعريتها

وتوجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت، 70 عامًا، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرًا اتهمت فيه عددًا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.

وألقت المباحث القبض على المتهمين وبمواجهتهم قالوا: «محصلش»، كما أنكروا تهم حرق المنازل وإصابة أصحابها وتضمنت نصوص التحقيقات كلمات المتهمين «محصلش ورئيس المباحث جه البيت خدنا على المركز وبعدها جابنا هنا».

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، كما تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة وحصلوا على البراءة.