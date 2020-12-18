بعد براءة المتهمين.. أسقف المنيا يلتقي بـ«سيدة الكرم»: «لسه فيه نقض»

التقى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بالسيدة سعاد ثابت، الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، عقب صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين فى قضية تعريتها، بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ10 سنوات سجن غيابيا.

ونقل مصدر بالمطرانية عن الأنبا مكاريوس قوله، «القتنيا السيدة وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض، وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة».

ووجه المستشار النائب العام حمادة الصاوي، قبل قليل، بتكليف المكتب الفني في مكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ«سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وقضت محكمة جنايات المنيا، مساء أمس، ببراءة الثلاثة متهمين المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، الذين تسببوا في «تعرية» السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، بعد حدوث مشاجرة في المنيا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، وكل من نظير إسحاق، وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، عقب مرور 12 شهرًا من صدورٍ حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 10 سنوات.

وكانت سيدة الكرم، قد أكدت في أول تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن المتهمين في الواقعة أحرقوا منزلها، ونفذوا أعمال سلب ونهب، ورغم ذلك لم تبالي أو تتأثر بتلك الوقائع، وإنما أحزنها تجريدها من ملابسها، إذ شعرت بانتهاك كرامتها وآدميتها وشرفها، «كان يمكن أتغاضى عن أي شئ إلا تجريدي من ملابسي؛ لأنها مرتبطة بالشرف والعرض، ولن أنسى هذه الوقائع ما دمت على قيد الحياة».

وأضافت، «صوتي وصلته للعالم كله، ومازلت أعيش على أمل أن آخذ حقي، ولو صدر ضد المتهمين حكم بالسجن 100 سنة، لا يعوض كسرتي أنا وأسرتي في الشارع، لو كانوا ولعوا في كل الدنيا وسرقوا ونهبوا، ده كله مجيش حاجة أهم من عرضي وشرفي».