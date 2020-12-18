الأمم المتحدة: تشكيل الحكومة اليمنية خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم، إن تشكيل الحكومة اليمنية خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق اليوم، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، مشيرًا إلى أن تكليف معين عبدالملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية.

ورحب جريفيث، بالخطوات الإيجابية نحو تنفيذ اتفاق الرياض، موضحًا أن تشكيل الحكومة خطوة محورية نحو حل سياسي دائم في اليمن.

وفي 5 نوفمبر من العام الماضي، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو هيئة سياسية تشمل عددًا من محافظات جنوب اليمن، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة التحالف العربي التي تقوده الرياض في اليمن دعمًا للقوات الحكومية ضد الحوثيين، وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

ونص الاتفاق في أحد بنوده، على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرًا، يُعيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

وكان رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبدالملك، قال في وقت سابق اليوم، إن«إعلان تشكيل حكومتنا تتويج لجهود كبيرة قادتها السعودية ودول تحالف دعم الشرعية(التحالف العربي) والقوى السياسية والشخصيات الوطنية»

وأوضح عبدالملك، أن «ثقتنا عالية بالدعم الأخوي من السعودية ودول تحالف دعم الشرعية».