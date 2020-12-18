علاء جانب: الجماعة الإرهابية أساءت إلى اللغة «ماسك رشاش وبيتكلم عربي»

قال الدكتور علاء جانب، الشاعر والأستاذ بجامعة الأزهر المتخصص بالأدب والنقد، إن هناك الكثير من العقبات التي تم وضعها في طريق اللغة العربية، والمتمثلة في بعض الأعمال السينمائية التي تظهر مدرسي اللغة العربية بشكل غير لآئق، حيث نجد أن أكثر ما صادف اللغة العربية وأساء إليها هو اقتران جماعات الإسلام السياسي باللغة العربية الفصحي: «بيكون ماسك الرشاش بأيد وبيتكلم باللغة العربية الفصحي».

وأضاف «جانب»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلاميين أية جمال الدين وأحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع ظهور اللغة العربية من خلال إرهابي يمسك بيده رشاش يؤدى ذلك إلى إنشاء جدارًا وأزمة نفسية بين المتلقي غير العربي، حيث قام هؤلاء باختطاف الدين لفترة وفصلوا اللغة عن جماهيرها.

وأوضح، أنه وفي كل فترة زمنية تفرز المجتمعات المفردات الجديدة التي يتم من خلالها التواصل بين المواطنين.

وأكد، أن الشعر تم خلقه مع الإنسان من الله، وذهب الإنسان لاكتشاف الشعر لوصف الشعور الداخلي له إذا كان غضب أو رضا أو شوق أو عواطف مختلفة، كما أنه لا يوجد أية تضاد أو خصومة ما بين اللغة العربية الفصحي واللهجة المصرية العادية، حيث أن الأخيرة هي ابنه الأولى وسبب نشأتها.

وأشار الدكتور علاء جانب، إلى أن اللهجة المصرية هي الأكثر انتشارًا وتأثيرًا على مستوى العالم العربي بفضل اكتشاف الراديو والتلفاز في مصر قبل أي دولة أخرى، حتى انتشرت تلك اللهجة إلى كل دول العالم العربي، فيما تظل اللغة العربية الفصحي هي لغة الفن والتأليف والشعر والخطابة.