برلماني أوروبي: «ظريف» يشبه وزير خارجية ألمانيا النازية

شبّه عضو البرلمان الأوروبي، وزير الخارجية البولندي السابق، رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بوزير الخارجية الألماني النازي، يواخيم فون ريبنتروب.

وخاطب البرلماني، الدبلوماسيين الأوروبيين قائلا لهم، «تذكروا المرة القادمة عندما تقابلون ظريف وهو ريبنتروب مبتسم، أي نظام يمثل؟»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال سيكورسكي، «لديّ طلب حملني إياه دبلوماسيون من حكوماتنا وسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية: في المرة القادمة التي تقابلون فيها ظريف، تذكروا أي نظام يمثل».

وأضاف البرلمان الأوروبي، أن «إيران تدعي أنها جمهورية إسلامية، ولكن كما أوضح القرار، هي من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم، لذلك لدي سؤال موجه إلى الملالي في طهران: لماذا تحتاجون إلى هذا الحد من القمع والتعذيب والقتل ضد شعبكم؟».

وأوضح سيكورسكي: «نظامكم إهانة لأي مسلم نزيه وإنسان ذي ضمير»، مخاطبا المسؤولين في إيران قائلا: «لقد قدتم بلدكم إلى هذا الوضع حيث تقومون الآن بتوقيع اتفاقيات مع الصين لتسليم قطاع الطاقة والبنية التحتية. إنهم (الصينيون) لا يلومونكم على انتهاكات حقوق الإنسان، لكنني لست متأكدًا من أن الله سيكون راضيًا لأنكم أصبحتم أدوات بيد النظام الشيوعي».

وتابع سيكورسكي، «على أية حال، إذا كنتم تريدون علاقات أفضل معنا وتخفيض العقوبات، أوقفوا هذا القمع فورا ما تفعلونه بشعبكم غير إنساني».

وفي سياق آخر، غطت صور كبيرة ويافطات لقائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس جدران كبرى قاعات البرلمان العراقي، استعدادا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني والمهندس.

وقالت مصادر برلمانية، إن الاحتفالية ستكون برعاية مجلس النواب العراقي، وتم توجيه الدعوات الرسمية إلى عدد كبير من الساسة العراقيين وقادة الأحزاب في مقدمتهم الرئاسات الثلاث.

وعلق نواب يمثلون أحزابا موالية لإيران، منضوية تحت مظلة تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، صورا لمقاتلين من ميليشيات الحشد الشعبي.