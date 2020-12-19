بوستر «صابر وراضي» مقتبس من بوستر الفيلم الفرنسي «المنبوذون»

أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه على «فيس بوك»، عن موعد عرض فيلم «صابر وراضي»، 31 ديسمبر الحالي، بجميع دور العرض، مواكبة مع احتفالات العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة.

ونشر «السبكي»، بوستر الفيلم والذي يظهر فيه الفنان أحمد آدم، وهو بجوار الفنان محسن محي الدين، والذي يجلس علي كرسي متحرك وبجوارهما الفنانة رزان مغربي.

ويظهر بوستر الفيلم المصري بنفس تصميم بوستر الفيلم الفرنسي «المنبوذون»، بطولة الممثلين فرانسوا كلوزيه وعمر سي، والذي تدور أحداثه حول رجل مصاب بالشلل غني جدا يستأجر شابا فقيرا لرعايته والعناية به وتنشأ بينهما مواقف كوميدية.

فيلم «صابر وراضى»، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وتجسد «رزان» خلال الفيلم دور «جاسمن»، وهو دور جد وصارم عن ماقدمته وغريب عن شخصيتها، وسنشاهد مفارقات كوميدية كثيرة، بحسب تصريحاتها.

وأضافت «رزان» خلال بيان صحفي، بالرغم من اسم «جاسمن»، يعطي النكهة الأوروبية إلا إنها ستتحدث باللغة المصرية وستظهر بعصبية بنات شبرا، أما أحمد آدم، فيجسد دور شاب فقير يعمل سائق تاكسي، في فيلم «صابر وراضي»، والذي يعد التجربة الخامسة السينمائية لها، بعدما قدمت «خط الموت» 2019، وفيلم «قيصرون» 2015، وفيلم «حسن طيارة» 2007، وفيلم «حرب إيطاليا» 2005، الذي يعتبر أولى تجاربها السينمائية في مصر.

ويعود أحمد آدم للتعاون مع رزان مغربي في هذا الفيلم بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديداً منذ تعاونهما في مسلسل «الفوريجي»، قبل 10 أعوام.

وقد تم الانتهاء من التصوير مؤخرا بعد الانتهاء من عدد من المشاهد الخارجية، والتي كان أبرزها في منطقة الأهرامات والمريوطية حيث المشاهد التي جمعت بين رزان مغربي والفنان أحمد آدم.