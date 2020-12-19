مفيش صاحب يتصاحب.. تفاصيل 13 واقعة «غدر الصحاب» في 2020

«مفيش صاحب يتصاحب».. كوبليه من أحد المهرجانات الشعبية تحوّل إلى حكمة ترددها الألسنة دومًا في مواقف «الندالة» أو الخداع بين الأصدقاء، والتي وصلت إلى قيام عدد من الأشخاص بقتل أصدقائهم المقربين إما لسرقتهم أو بسبب مشاجرة معهم، وفي النهاية تعددت الأسباب وقتل الأصدقاء لبعضهم واحد.

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. عاطل يقتل صديقه ويسرق مواشيه بالفيوم

هشّم عاطل رأس صديقه بعدما تسلل إلى حظيرة المجني عليه ووجده نائما، ثم استقل دراجة صديقه البخارية واستأجر سيارة وسرق المواشي الخاصة به وفي اليوم التالي حضر تشييع جثمانه وهو يبكي.

وكان قد عُثر على جثة محمود سرحان أيوب (33 عامًا) مقتولًا داخل حظيرة مواشي خاصة به، وتبينّ أنّ صديقه ذهب معه إلى السوق وشاهده وهو يبيع مواشي ويجني أرباحها، فقرر سرقته وتسلل إلى المزرعة وهشم رأس صديقه بحجر ثم استقل الدراجة البخارية الخاصة بالقتيل واستأجر سيارة وسرق الماشية وباعها في أحد الأسواق باليوم التالي مُعللًا ارتكابه للواقعة بمروره بأزمة مالية وحاجته إلى النقود.

قتل صاحبه ووقع جنبه.. عامل ينهي حياة طالب بالخرطوش في الدقهلية

تلقى مركز شربين التابع لمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية بطريق فرعي بين قريتين دائرة المركز، وتبين من الفحص، وفاة طالب 18 عامًا، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس وبجواره دراجته النارية دون لوحات معدنية، و1600 دولار، وإصابة عامل 18 عامًا، مقيم دائرة المركز بحالة إغماء، وجرى نقلهما للمستشفى العام.

واعترف العامل بأنّه عبث بسلاح ناري «فرد خرطوش» كان بحوزته فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت المجني عليه، وأودت بحياته خلال سيرهما بالدراجة البخارية، وتخلص من السلاح بإلقائه بالزراعات.

«طفل ضرب كلب راح صاحبه قتل أبوه».. تفاصيل طعن شاب بـ سكين في الدقهلية

تلقت الشرطة إشارة من المستشفى العام الجديد في محافظة الدقهلية، بوصول أحد الشباب جثة هامدة، به أثر طعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى.

وانتقلت الشرطة، وتبين مصرع «العدوي. ع» 32 سنة، ودلت التحريات على أنّ المجني عليه، حدثت بينه وبين صديقه «حسن. ع» 20 سنة، مشادة كلامية، بسبب ضرب نجل المجني عليه، لكلب الراعي، أثناء مروره أسفل منزلهم، وتطورت لتبادل السباب بينهما.

وتم ضبط المتهم، واعترف أن المشاجرة بدايتها ضرب ابن المجني عليه لكلبه "عوكل" بالطوب أثناء السير في الشارع، وحاول منعه، لكنه تطاول عليه بالسب والقذف، ورد عليه السباب، فجاء والده وحاول التعدى عليه بالضرب، فطعنه بسكين كانت بحوزته.

«قتل صديقه وأصاب والدته».. أهالي السيفا يرون تفاصيل طعن 6 أشخاص بطوخ

طعن مريض نفسيا يدعى "أحمد.ج" 6 أشخاص بالشارع ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 4 آخرين، كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل، توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وصديقه منذ الطفولة ضياء السيد عبدالعظيم، 22 عامًا طالب بكلية طب توفي هو الأخر متأثرا بإصابته، فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الأخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.

عاش مع جثة صديقه 20 يوما.. تفاصيل جريمة قتل "برشامة" لـ "اللحام"

موتوسيكل ومصرف وقبر مخصوص "الله يرحمك يا صاحبى..عيالك بيدوروا عليك، أنت عارف مينفعش أقولهم إنك هنا"، كلمات خرجت حزينة من "سعيد برشامة" 46 عاما، تاجر خردة، بينما كان يقف وحده ليلا أمام حفرة في منحدر مصرف زراعى مجاور لمنزله في قرية المشعلة التابعة لمركز أبو كبير في الشرقية.

كان سعيد برشامة يمر بضائقة مالية، فأخبر صديقه سليمان الذى يعمل لحاما، رغم أنه يعرف أن صديقه لن يقرضه فقد سبق وأكد عليه ألا يطلب منه شيئا، وقال له في آخر مرة: "كده أنا بضلك يا صاحبى.. شوف شغلك وأجرى على أكل عيشك وبطل برشام"، لكن "برشامة كان يخطط لشئ آخر، فقد لاحظ أن صديقه اللحام اشترى موتوسيكلا وتحسنت ظروفه المادية بشكل ملحوظ.

«عدى عليا محتاجك ضروري».. رسالة كانت بداية خطة الإيقاع بالفريسة

وصل "سليمان" على دراجته النارية، وبدون مقدمات عاجله صديقه بضربة قاتلة على مؤخرة رأسه، سقط اللحَام على إثرها صريعًا وقد فارق الحياة، قبل أن يُجرده الجاني من كل النقود والهاتف والدراجة وألقى الجثة بمصرف خلف منزله وهال عليها بعض التراب، وعاد ليخفي المسروقات.

وصدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على قرار المفتى بإعدامه شنقًا؛ لاتهامه في القضية رقم 23080 جنايات أبو كبير لسنة 2019، بقتل صديقه "اللحام"، وإخفاء جثته 20 يومًا.

إحالة بائع خضار قتل صديقه لمحاكمة عاجلة أمام جنايات السويس

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة "بائع خضار" لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، لإتهامه بطعن صديقه بسكين داخل السوق، ما أدى إلى مقتل الأخير، بسبب خلافات مالية بينهما.

كان مدير أمن السويس، اللواء رجب عبدالعال، قد تلقى إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول "عمرو زكريا"، 36 سنة، تاجر بسوق "الأنصاري"، جصة هامدة، بسبب إصابته بطعنات نافذة بالصدر.

وأكدت التحريات الأمنية أن خلافا نشب بين "محفوظ سيد محفوظ"، بائع خضروات، وصديقه "عمرو"، بسبب خلافات مالية بينهما، وتشاجرهما على مكان بيع الخضروات بالسوق، قام الأول خلالها بتسديد عدة طعنات للثاني أودت بحياته.

إحالة أوراق عامل وطالب جامعي قتل صديقه لسرقته إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بإحالة أوراق طالب جامعي وعامل إلى مفتي الجمهورية، بينما جرى توقيع أقصى عقوبة على متهم ثالث وهي السجن 15 عاما لكونه "حدث"، في واقعة استدراج طالب جامعي وقتله للاستيلاء على هاتفه و500 جنيه كانت بحوزته.وكان قد تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من " إبراهيم . ع . م"، 54 عاما، مالك مصنع، مُقيم بدائرة المركز بغياب ابنه أحمد 20 عاما طالب جامعي عقب خروجه من المنزل لحضور درس بمدينة الزقازيق.

وتبيّن أن آخر مشاهدة للمتغيب كانت بصحبة صديق له طالب جامعى ويدعى "يوسف . ف . ى .ق"، 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الزقازيق مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق وأنهما توجها لشراء سيارة بناحية حسنية فاقوس وأن الأخير عاد لمسكنه دون المتغيب، وتم ضبطه واعترف باتفاقه مع كل من "أحمد . ع . ع . ا"، 19 عاما، عامل، مقيم الشبانات مركز الزقازيق، و"محمد . أ . م" طالب، مقيم الشبانات مركز الزقازيق على استدراج المُتغيب عقب خروجه من الدرس بادعاء شراء سيارة بقصد سرقته.

وأضاف أنهم توجهوا إلى طريق فرعي بترعة الشبانات دائرة المركز، حيث تعدى الثالث عليه بالضرب بعصا على رأسه فسقط أرضاً، وأقدموا معا على خنقه فأودوا بحياته واستولوا منه على (هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبها مبلغ مالي قدره 500 جنيه)، وتخلصوا من جثته بإلقائها بترعة الشبانات.

ضبط شاب قتل صديقه في السويس

تلقى إخطارا من نقطة مستشفيي السويس العام بوصول " محمد . ج ."، 35 عاما، متوفى على أثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد، وتبين أن مرتكب جريمة القتل هو صديق القتيل.

وألقى ضباط مباحث قسم فيصل، القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة، بسبب نشوب خلافات شخصية وتطورت إلى مشادات ومشاجرة، لافتا إلى أنه قتل صديقه بسلاح أبيض.

اختلفا على تقسيم المسروقات.. حكاية لص قتل صديقه ودفنه بصحراء الفيوم

احتدم النقاش بين لصان خلال الخلاف على تقسيم المسروقات، لكن الأمر تطور من نقاش إلى جريمة قتل أمسك فيها أحدهما بفأس كان قريبًا منه وهشم رأس الآخر بالضربة القاضية، وتفرق الصديقان إلى قاتل ومقتول، "الصديق" أخفى جثمان القتيل داخل حفرة بصحراء وادي الريان بالفيوم.ومرت عدة أسابيع علي تلك الجريمة ولازالت طي الكتمان حتى ألقي القبض علي المتهم في جريمة أخرى وهي تجارة الحشيش، وبعدها ورد بلاغًا إلى مركز شرطة الفيوم يفيد بغياب الشاب "سالم.ط" 37 سنة.

التحقيقات أوضحت أن المجني عليه كان بصحبة شابين في وقت مماثل لاختفائه، وتمكنت المباحث من القبض علي أحدهما ويدعى "عبد التواب.ك" 32 سنة بعد كشف هويته وبمواجهته أعترف بتنفيذ الجريمة بمعاونة صديق آخر له محبوس في قضية مخدرات بعد عدة أيام من الجريمة واستدعت النيابة المتهم الرئيسي من محبسه وأيد اعتراف شريكه في الجريمة.

عامل يقتل صديقه بسبب «البلايستيشن» في دار السلام

تخلص عامل بمنطقة دار السلام بالقاهرة من صديقه، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف أثناء ممارستهما لعبة "البلايستيشن" في محل"سايبر"، وسدد له طعنة نافذة بالصدر أسقطته جثة هامدة.

وكشفت التحريات أنّ الضحية يدعى أحمد، 25 سنة، قتل على يد صديقه، وتبين من التحريات أن الجريمة وقعت بسبب نشوب خلافات بين المجني عليه والجاني، بسبب لعب البلايستيشن، وقام المتهم بطعن صديقه بمطواة.

لسرقة توك توك.. حبس حداد قتل صديقه بشبين القناطر

قررت نيابة شبين القناطر حبس حداد، 4 أيام على زمة التحقيقات بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك قيادته.

وقال المتهم إنه كان يمر بضائقه مالية وعليه ديون كثيرة فتخمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، وأن القتيل كان صديقه ودائما يستعين به لتوصيله واستدرجه بحجة توصيله لأحد المناطق في مدينة شبين القناطر وفي الطريق غافله وقام بضربه على رأسه بحجر حتى تأكد من وفاته.

اكتشف علاقته بزوجة عمه.. إعدام سائق قتل صديقه ودفنه في مزرعة بالشرقية

اكتشف السائق خيانة صديقه له، وارتباطه في علاقة غير شرعية مع زوجة عمه، فقرر الانتقام على طريقته، فاستدعى صديقه المجني عليه إلى مزرعة عمه بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، للجلوس معه، ثم قدم له مشروبا به عقار منوم، وفور سريان مفعول العقار ضربه بشومة على رأسه، ثم طعنه عدة طعنات، ودفن الجثمان في مكان أعده لذلك داخل المزرعة، لكن المباحث كشفت لغز اختفاء المجني عليه بعد أن أكد أحد الشهود على رؤيته للمرة الأخيرة بصحبته، ليحال للمحاكمة الجنائية، ويصدر ضده حكم بالإعدام شنقا.

بعد شهرين من الجريمة.. نجار يعترف بتفاصيل قتل صديقه: بسبب ألفين جنيه

أنا قتلته علشان قال مش هديك فلوس، وتخبط رأسك في الحيط.. بهذه الكلمات اعترف نجار، بتفاصيل قتل صديقه خنقا داخل شقة الضحية ببني سويف.

وكشف قطاع الأمن العام، غموض واقعة العثور على جثة متحللة لمسن في منزله ببني سويف، وتبين من التحريات أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه اقترضها منه المجني عليه ثم تهرب من سدادها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بلف كوفية كان يرتديها المجني عليه حول رقبته، فأودى بحياته وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وهرب.