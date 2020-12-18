محافظة الفيوم تبحث عن مصدر تسرب المياه بقرية السريرة بإطسا
كتب:
أسماء أبو السعود
05:55 م | الجمعة 18 ديسمبر 2020
بسبب غرق قرية.. سحب عينات عشوائية من مياه أحواض مصنع السكر بالفيوم
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مديرية الشؤون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسحب عينات عشوائية من مياه أحواض مصنع السكر والمنطقة المحيطة به، لتحليلها لمعرفة مصدر تسرب المياه بقرية السريرة التابعة لمركز إطسا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد بديوان عام المحافظة، لبحث مشكلة تسرب المياه إلى قرية السريرة، التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل بمركز إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الصحة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديري إدارتي البيئة وأملاك الدولة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ورئيس قطاعات مصانع الفيوم للسكر، ومدير الشؤون الإدارية بالمصنع.
واستعرض وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، نتائج المعاينة الأولية للأحواض وكذلك المنطقة المنزرعة، وخط الرشح، مشيرا إلى أنه تم عمل شبكة ري حديث لمساحة 80 فدانا داخل المصنع في الاتجاه المقابل لقرية السريرة التي تُروى غمرا، موضحًا أنه حتى الآن لم يتبين مصدر رشح المياه داخل القرية.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بإرسال مجموعة عمل والنزول إلى أرض القرية وتحديد نوع التربة والزراعات المناسبة لها، لافتًا إلى التعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا ومصنع السكر لتمهيد طريق المدفن الصحي بالقرية، فضلا عن تنظيم حوار مجتمعي مع أهاليها بعد الوصول إلى النتائج النهائية لتسرب المياه.
وأشار محافظ الفيوم إلى تمويل بنكي بقيمة مليون جنيه لتطوير وتنمية الخدمات بقرية السريرة، فضلا عن دخول عدد من قرى مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية 1000 قرية على مستوى الجمهورية.