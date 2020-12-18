محافظة الفيوم تبحث عن مصدر تسرب المياه بقرية السريرة بإطسا

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مديرية الشؤون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسحب عينات عشوائية من مياه أحواض مصنع السكر والمنطقة المحيطة به، لتحليلها لمعرفة مصدر تسرب المياه بقرية السريرة التابعة لمركز إطسا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد بديوان عام المحافظة، لبحث مشكلة تسرب المياه إلى قرية السريرة، التابعة للوحدة المحلية بقصر الباسل بمركز إطسا، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الصحة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديري إدارتي البيئة وأملاك الدولة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ورئيس قطاعات مصانع الفيوم للسكر، ومدير الشؤون الإدارية بالمصنع.

واستعرض وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، نتائج المعاينة الأولية للأحواض وكذلك المنطقة المنزرعة، وخط الرشح، مشيرا إلى أنه تم عمل شبكة ري حديث لمساحة 80 فدانا داخل المصنع في الاتجاه المقابل لقرية السريرة التي تُروى غمرا، موضحًا أنه حتى الآن لم يتبين مصدر رشح المياه داخل القرية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بإرسال مجموعة عمل والنزول إلى أرض القرية وتحديد نوع التربة والزراعات المناسبة لها، لافتًا إلى التعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا ومصنع السكر لتمهيد طريق المدفن الصحي بالقرية، فضلا عن تنظيم حوار مجتمعي مع أهاليها بعد الوصول إلى النتائج النهائية لتسرب المياه.

وأشار محافظ الفيوم إلى تمويل بنكي بقيمة مليون جنيه لتطوير وتنمية الخدمات بقرية السريرة، فضلا عن دخول عدد من قرى مركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية 1000 قرية على مستوى الجمهورية.