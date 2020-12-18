مطاعم ومحال الفيوم تُغلق قبل الآوان: خافوا من حملة أمنية

أغلقت المحال التجارية والمطاعم بمدينة الفيوم أبوابها مبكرًا، منذ الخامسة عصرًا، بعدما خرجت حملة أمنية مكبرة للتأكد من غلق المحال التجارية في المواعيد الجديدة، الذي بدأ تطبيقه منذ أول أيام شهر ديسمبر الجاري.

وتحول شارع أحمد شوقي بوسط مدينة الفيوم، إلى منطقة قاحلة بعد غلق كافة المطاعم والمحال التجارية والسوبر ماركت منذ الخامسة مساءً، خوفًا من التعرض لأي مشكلات من قبل الحملة الأمنية، خصوصًا المحال المواجهة لفيلا المحافظ، بالإضافة إلى المحال التجارية بمنطقة السواقي.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد وجه رؤوساء المراكز والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، طبقًا لمواعيد غلق المحلات الجديدة التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، في إطار التصدي لانتشار فيروس "كوفيد 19 المستجد".

ونبّه الأنصاري، على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة الالتزام بفتح وغلق محالهم في الأوقات الرسمية المحددة لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت مطلع شهر ديسمبر الجاري المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات والمنشآت التجارية المختلفة، حيث تبدأ العمل من السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً خلال فصل الشتاء وحتى الحادية عشر مساءً في الصيف، على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية ساعة سواء شتاءً أو صيفًا.

واستثنى من تلك المواعيد بعض المنشآت وهي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشددت وزارة التنمية المحلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وحددت طرق التعامل مع المخالفين بإنذارهم كتابةً، وإذا انقضت 15 يومًا دون التوقف عن المخالفة يصدر قرارًا بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا يزاول النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز الترخيص للفتح.