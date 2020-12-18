اخرج في أماكن مفتوحة.. دليل الوقاية من فيروس كورونا في رأس السنة

يعد تاريخ 31 ديسمبر من كل عام مميزا لمختلف دول العالم، حيث يسعى المواطنون لقضاء سهرة مميزة احتفالا بالعام الجديد فتمتلئ الشوارع بالأفراد سواء كانت أسرا أو «كابلز» أو أصدقاء، في حفلة أو مول أو كافيهات أو مطاعم، وفي هذا العام تشهد ليلة رأس السنة الجديدة عام 2021 مخاوف وظروفا مختلفة مع انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية، وتقدم «الوطن» نصائح للمواطنين للوقاية من كوفيد 19 عند الخروج في ليلة رأس السنة عام 2021، على النحو التالي:

نصائح يجب اتباعها عند الخروج في ليلة رأس السنة للوقاية من فيروس كورونا

وضعت منظمة الصحة العالمية نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا في الموجة الثانية تتمثل في تنظيف اليدين بشكل مستمر بالكحول في حال عدم توافر المياه والصابون وعند الرغبة في السعال فيكون في منديل ورقي، والابتعاد مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين.

وأضافت «الصحة العالمية» أنه يجب الابتعاد مسافة أكبر من متر في الأماكن المغلقة، ولا شك يجب ارتداء الكمامة والتأكد أنها تغطي الفم والأنف بشكل جيد، ويجب ارتداء الكمامة الطبية للأفراد أكبر من 60 عاما، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

نصائح يجب اتباعها في المواصلات العامة للوقاية من فيروس كورونا

وللوقاية من فيروس كورونا داخل المواصلات يجب الالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل جيد بعد النزول من المواصلات، وفي حالة الزحام الشديد بالمواصلات يُفضل الانتظار حتى يهدأ الزحام، ورش الأموال بالكحول، بجانب البعد تماما عن الأكل والشرب في المواصلة العامة، كما يجب الحرص على عدم لمس الوجه والعينين.

أماكن مفتوحة للخروج ليلة رأس السنة 2021

ومن الأفضل الخروج في أماكن مفتوحة لتجنب الزحام والتواجد في أماكن جيدة التهوية، ويمكن الاطلاع على أبرز الأماكن المفتوحة للخروج في الكريسماس من هنــــا.