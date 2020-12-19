لو بتيجي عالية.. كيف تتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء والمياه؟

بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية، وفاتورة المياه الربع سنوية، يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الاستهلاك الخاص بهم، ما يجعلهم يتوجهون بتقديم شكوى للشركة التابع لها محل السكن للتأكد من مطابقة قيمة الفاتورة للأستهلاك الخاص بهم.

وفي كثير من الأحيان يكون الخطأ ناتج عن عدم سلامة العداد الخاص بالعقار السكني، وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات اختبار سلامة عداد الكهرباء والمياه الخاص من الخارج والتأكد من سلامته لضمان سداد فاتورة سليمة وفق الاستهلاك الفعلي للمواطن، كالتالي:

اختبار سلامة عداد الكهرباء

- يقوم المواطن بفصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل بفصل الفيش فقط وليس مفاتيح اللوحة.

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كل الأجهزة.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع «العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت» يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كل الأجهزة.

- وبعد مرور 15 دقيقة من الفصل قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى ثم تسجيل قراءة العداد مرة أخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة أخرى.

- إذا كانت القراءة ثابتة اطمئن أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابت اطمئن أن العداد مسبق الدفع سليم.

- إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقى بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.

اختبار سلامة عداد المياه

- يقدم المنتفع طلب فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به لفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لها العداد محل الشكوى.

- يتجه المنتفع لسداد قيمة فحص العداد والمديونية، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

- يقوم المندوب بتركيب العداد مرة أخرى حال كونه سليما، وإذا ثبت عدم سلامته يتم تغيير العداد التالف بآخر سليم.

- تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

- حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدلا من التالف بعد سداد العميل قيمته.