1.6 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قنا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع قنا التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به 901 ألف مشترك، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو العام الجاري في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين مبلغ 1.6 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة، أنة تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بالقطاع كهرباء والممولة بقرض من الدولة لتطويرالشـبكات خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة 615 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ الخطة الذاتية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بقيمة 177 مليون جنيه مع إحلال الهوائيات إلى كابلات أرضية بـ78 عملية بإجمالي أطوال كابلات 39.861 كم بقيمة 42 مليون جنيه.

ونوهت إلى قيام الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بتكلفة بلغت حوالي 766 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ12 قرية بالمرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.

وأضافت الوزراة أنة تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة والانتهاء من تطوير مدني لـ10 وتطوير نظم وبرامج لـ11 مركز خدمة عملاء من إجمالي 12 مع تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية.