الكهرباء: تطوير 28 قرية في سوهاج ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطوير شبكات الكهرباء بمحافظة سوهاج تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، بحيث تكون شبكات الكهرباء على أعلى مستوى من خلال 3 مراحل، فهناك قرى تم الانتهاء منها، لافتًا إلى أن عدد القرى التي يشملها التطوير 28 قرية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وتشمل تغيير بعض الهوائيات والكابلات الأرضية، وتدعيم الشبكة الداخلية لضمان وصول الكهرباء بجودة مرتفعة.

رد فعل السكان

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن عدد القرى في مصر ما يقرب من 4 آلاف قرية، وهناك قرى أكثر احتياجًا، والشبكات بها تكون متقادمة وبها تعديات بشكل كبير، ما جعلها غير متكافئة ويحدث فيها انقطاعات بشكل مباشر، والقرى المستهدفة كانت تعاني بشكل كبير، ورد فعل السكان بعد التطوير كان إيجابي للغاية.

تركيب العدادات

وأوضح، أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى في تطوير الـ28 قرية بسوهاج، وتشمل تحويل الكابلات، وهناك بعض المراحل تتطلب فيها تحويل العدادات بأعلى تكنولوجيا موجودة، ما يبعث ذلك على الطمأنينة لاستهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن العدادات الجديدة ستكون مسبوقة الدفع وهي الأكثر تطور، وأهمية التنفيذ لا تقل عن محافظة التطوير، إذ أن هناك متابعة لهذه المراحل لضمان استمرارية الجودة المرتفعة.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، لتصبح قرية نموذجية ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد تطوير مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، الذي يضم عددا من المشروعات الخدمية منها مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة.