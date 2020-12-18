طريقة حساب استهلاك الكهرباء الخاص بك.. عشان تتأكد من الفاتورة

يهتم المواطنون بحساب شركة فاتورة الكهرباء، لمعرفة قيمة الفاتورة وجعلها تتناسب مع الإمكانيات الخاصة بكل أسرة، والتأكد من صحتها، وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في فيديو توضيحي له طريقة حساب فاتورة الكهرباء، وفق 4 شرائح تتضمن استهلاك الكهرباء حتى 100 ك.و.س، واستهلاك الكهرباء أكثر من 100 ك.و.س، واستهلاك الكهرباء أكثر من 650 ك.و.س، واستهلاك الكهرباء أكثر من 1000 ك.و.س، وذلك على النحو التالي:

حساب استهلاك الكهرباء حتى 100 ك.و.س

يتم حساب استهلاك حتى 100 ك.و.س من خلال شريحتين محاسبة كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر : 50 ك.و.س بسعر 38 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 51 : 100 ك.و.س بسعر 48 قرش /ك.و.س

في حالة استهلاك أكثر 100 ك.و.س يتم الانتقال إلي طريقة المحاسبة الثانية

حساب استهلاك الكهرباء أكثر من 100 ك.و.س

يتم حساب استهلاك أكثر من 100 ك.و.س من خلال ثلاثة شرائح على النحو التالي:

الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 65 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 96 قرش/ ك.و.س

الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 118 قرش/ ك.و.س

في حالة استهلاك أكثر 650 ك.و.س يتم الانتقال إلي طريقة المحاسبة الثالثة

حساب استهلاك الكهرباء أكثر من 650 ك.و.س

يتم حساب استهلاك أكثر من 650 ك.و.س، بسعر 118 قرش /ك.و.س

وفي حالة استهلاك أكثر 1000 ك.و.س يتم الانتقال إلي طريقة المحاسبة الرابعة.

حساب استهلاك الكهرباء أكثر من 1000 ك.و.س

يتم حساب استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س، بسعر 145 قرش / ك.و.س

كما يمكن حساب فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واختيار نوع العداد وقراءة العداد، ثم حساب الفاتورة.