نائب محافظ القاهرة: انتهاء تطوير مسار المومياوت الملكية

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم وضع اللمسات النهائية والجمالية لخط سير نقل المومياوت الملكية بنطاق المنطقة الجنوبية، وهوالحدث التاريخى الذى ينتظره العالم قريبا بالقاهرة عاصمة الحضارات، حيث يتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حرصها على المرور الميدانى، وإبداء ملاحظاتها لإضفاء طابع خاص بمشاركة مجموعة عمل للارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية، وتغيير واجهتها وجعلها تتسم بأبهى صورها الحضارية، مؤكدة أنه فى إطار تطوير مسار سير المومياوات تم متابعة أعمال تنفيذ نافورة ميدان فم الخليج وهى تدخل ضمن الأماكن المخطط لتطويرها بخط سير المومياوت الملكية، وهي عبارة عن تصميم هرمي مضاء من الزوايا، وتنساب المياه على المسطح الهرمي إلى أرضية النافورة، والشكل الهرمى يتكون من جرانيت بحوض زرع مضئ، وتمت أعمال التطوير خلال وقت وجيز، لافتة إلى أن الجرانيت والرخام جاء بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، فضلا عن زيادة فى المساحة الخصراء والتشجير حتى تضفى مظهرا يبهر الأنظار.

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال طلاء الأسوار ورفع كفاءتها، مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع الإشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة، كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين، علاوة على استكمال طلاء أجسام وأسوار الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، ورفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها، بالإضافة إلى رفع «شاسيهات» الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية مع إزالة جميع التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات.

وأوضحت أنه تم تطوير كوبرى المانسترلى بنطاق حى مصر القديمة، وهو يقع أيضا بخط سير المومياوت الملكية، إلى جانب أهميته التراثية والتاريخية وتصميمه بالطابع المعمارى المميز إلى جانب المقياس بمنيل الروضة.

وأشارت إلى أن تطوير خط السير يليق بموكب ملكى ضخم خاص بملوك مصر القديمة، يشهده العالم أجمع، حيث يتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وهذا فى إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.