«مياه القاهرة» تطلق سيارات متنقلة لخدمة العملاء وكبار السن

أطلقت شركة مياة الشرب بالقاهرة، سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة والتي تم تصميمها خصيصا لتجوب الشوارع وتؤدي كل مهام مركز خدمة العملاء الثابت في المناطق التي لا يوجد بها مراكز خدمة عملاء والنوادي وجميع المناطق التي يصعب الوصول إليها بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياة الشرب بالقاهرة، إلى أنه تم تزويد سيارات خدمة العملاء بكل التكنولوجيات والوسائل المتطورة التي تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدي الخدمة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال حضورالمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بتفقد سيارات مركز خدمة العملاء والمشاركة في الاجتماع الدوري للتشغيل والصيانة بالشركة؛ لبحث ومناقشة الملفات المتعلقة بالمشاكل التي تواجه الشركة في تشغيل وصيانة المحطات والشبكات ومشروعات الاحلال والتجديد ومتابعة ملفات تطوير منظومات العمل بالشركة.

كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال الإنشاءات بالمواقع المختلفة بنادي مياه القاهرة بالعباسية.

وقال الشيمي إن الشركة لديها 6 سيارات مجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة والوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة الطموحة للوصول لعملائها بكل مناطق القاهرة لتحقيق رضائهم وتخطي طموحاتهم، مؤكدا على أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة وضع خطة متكاملة لاستغلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة بالنوادي والتجمعات السكنية البعيدة وتقديم الخدمات لعملاء الشركة من كبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة الذين يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بمقراتها الثابتة.

من ناحية أخرى، مع إطلاق هيئة الأرصاد الجوية، تحذير بوجود تقلبات جوية على عدد من المحافظات، ناشدت وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب، المواطنين بضرورة تجنب المخاطر، واتباع عدة تعليمات لتجنب مخاطر موجة الطقس السيئ والحفاظ على أرواحهم، وهي كالتالي:

- عدم النزول للشارع إلا للضرورة فقط.

- تدبير الاحتياجات الضرورية.

- تقليل التحرك بالسيارات أثناء فترة سقوط الأمطار للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

- ترشيد استهلاك المياه لتستوعب شبكات الصرف الصحي أكبر كمية من مياه الأمطار.