«الاتحاد الأوروبي» يتصدر تويتر.. ومغردون: كفاكم كذبا نحن نحترم الإنسان

تصدر هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان «الاتحاد الأروبي»، وذلك علي خلفية التدخل في شؤون حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن معلومات غير حقيقة وكاذبة على حد وصف المغردين.

كما اعتبر المغردون أن تقرير الاتحاد الأوروبي الصادر عن مصر يدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في ظل العلاقة المشبوهة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية الهاربين في الدول الأوروبية.

حيث علق حساب يحمل اسم محمد علي: «هناك حملة مسعورة ممنهجة ممولة ضد مصر لحث الاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرارات ضد مصر بحجة قضية ريجيني وحقوق الإنسان في مصر، وهذا تدخل سافر في الشؤون المصرية، أوروبا ليست وصية على الشعب المصري، لن نسكت على ادعاءاتكم الواهمية نحن نملك إرادتنا شئتم أم أبيتم وليذهب الاتحاد الأوروبي إلى الجحيم».

وأضاف حساب يحمل اسم أيمن: «مصادرة أموال تنظيم الإخوان هي ما أزعجت الاتحاد الأوروبي، الشبكة كبيرة وفضايحها هتطول أشخاص وأجهزة كبيرة، وربما بعض الدول».

كما أضاف حساب يحمل اسم أحمد: «الاتحاد الأوروبي آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان وهم يعلمون جيدا تلك الحقيقة، فلا تألوا بالا لنباحهم فهم نمور من ورق، وهم عجزة يحاربوننا بأبنائنا، أما شبابهم فغارق في المجون والشذوذ».

وتابع حساب يحمل اسم ندى محمد: «مصر الدولة الوحيدة اللي بتحترم حقوق الإنسان لأن ديننا العظيم يدعو إلى هذا».

كما تابع حساب يحمل اسم عبدالعزيز: «كفاكم كذبا، انتم لتم أوصياء علينا».

مجلس النواب يهاجم البرلمان الأوروبي: أنتم لستم أوصياء علينا

وكان قد انتقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، الذي تضمن معلومات غير حقيقية بشأن الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن قراره غير مقبول ولا يلائم الشراكة ‏المصرية - الأوروبية.

ووصف مجلس النواب المصري القرار، بأن أهدافه مسيسة وتعبر عن نهج غير متوازن، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.