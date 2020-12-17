الاتحاد الأوروبي يبدأ التطعيم ضد "كورونا" في 27 ديسمبر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة، اليوم الخميس، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح "فايزر بايونتيك" في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكانت المفوضية أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.

وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية عن موعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلنت ألمانيا تسجيلها عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 في 24 ساعة، بلغ أكثر من 30 ألفا.

كذلك أعلن الرئاسة الفرنسية، الخميس، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بكورونا، وبأنه سيخضع للعزل لمدة 7 أيام.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع رئيس الجمهورية "للعزل لمدة سبعة أيام" لكنه "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".

ووضع رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس نفسه "في العزل" باعتباره "مخالطا" لماكرون، "رغم أنه لا يعاني من أي عوارض للمرض"، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

كما وضع رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران نفسه في العزل بسبب مخالطته الرئيس، وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

وأوضحت الرئاسة أن السيّدة الأولى بريجيت "لا تعاني من أي عوارض"، وجاءت نتيجة فحصها سلبية الثلاثاء قبل أن تقوم بزيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى سان لويس في باريس.

وبعيد هذا الإعلان، أعلنت اسبانيا والبرتغال أن رئيسي حكومتيهما وضعا نفسيهما في الحجر.

ففي مدريد، وضع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نفسه في العزل حتى 24 ديسمبر بعد أن التقى الاثنين الرئيس الفرنسي، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

وفي لشبونة، أعلن مجلس الوزراء البرتغالي وضع رئيس الحكومة أنطونيو كوستا في "العزل" بعد محادثاته الأربعاء مع ماكرون، وقال مكتبه في بيان إنه سيبقى في العزل حتى "تقييم مستوى الخطر من قبل السلطات الصحية"، لكنه أكد أنه "لم تظهر عليه أي عوارض" وخضع لفحص كوفيد-19، الخميس.

والخطوة نفسها قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي التقى ماكرون، الاثنين، لكن المتحدث باسم ميشال قال إنه "تبلغ من السلطات الفرنسية أنه لا يُعتبر حالة مخالطة، فهو يجري بشكل منتظم فحوصا وقد جاءت نتيجة فحص أجراه الثلاثاء، سلبية، لكنه احترازيا، سيخضع للعزل".