التنظيم والإدارة: تثبيت أكثر من 8 آلاف موظف مؤقت بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ تقريرا تناول بعض جهوده خلال شهر نوفمبر الماضي، وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا ب «التسوية» لـ 425 موظفا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت 8635 موظفا من العاملين المؤقتين، فضلا عن الانتهاء من دراسة نقل 385 موظفا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أنّ الجهاز قد انتهى أيضا من دراسة منح حافز التميز العلمي لـ108 موظفين ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

التنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة تثبيت 8635 موظفا من العاملين المؤقتين

وعلى صعيد آخر، انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لـ 1138 مُوّظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ 2486 حُكما قضائيا متنوعا ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وعلاوةً على ذلك، انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لـ 111 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لـ115 وظيفة في 47 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

جدير بالذكر، أن الجهاز قد وافق أيضا على تجديد اعتماد عِدّة مراكز تدريبية في 5 وحدات إدارية. وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي لـ29 جهة إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضا من تقييم 1515 مُتقدما لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء من العاملين بوزارة الأوقاف، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفي سياق الخطط التدريبة، انتهى الجهاز من تنفيذ 10 برامج تدريبية استفاد منها 144 متدربا مرشحا لشغل وظائف قيادية بالوحدات الإدارية المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020/2021.

وفيما يتعلق بالشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة 3689 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

وأخيرا وليس آخرا انتهى الجهاز من تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بـ24 جهة مع تسليم مسؤولي التحديث بتلك الجهات كل متطلبات التحديث مثل حاسب آلي محمول «لابتوب» وماسح ضوئي «سكانر» وAPN اسم نقطة الوصول إلى شبكة البيانات المؤمنة كليا ومزود خدمة الإنترنت بعد تدريب مسؤولي التحديث في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عمليات التحديث والمراجعة لبيانات العاملين وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث بيانات العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا.