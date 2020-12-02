التنظيم والإدارة: إعلان أسماء الفائزين في "اخدم بلدك بفكرة" قريبا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أطلق مبادرة "اخدم بلدك بفكرة"، في أثناء وجود الإجازات الاستثنائية، وتقوم الفكرة على طرح أفكار تساعد في كيفية الإصلاح خلال الفترة المقبلة، وكان هناك تجاوب كبير جدًا مع المبادرة، والجهاز سيعلن عدد من الأفكار قريبا.

وأضاف الشيخ، في حوار خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنّ الجهاز تلقى نحو 624 فكرة من المبادرة، وجرى عمل تصفية للأفكار، فبعضها كان مطبقًا بالفعل، والآخر اتخذت خطوات فيه، وبعضها يحتاج الكثير من التدقيق والمجهود لتطبيقه، والجهاز شكل لجنة متخصصة لتصفية الأفكار، وسيتم الإعلان عن الجوائز للمواطنين أصحاب أفضل الأفكار، موضحًا أنّ المبادرة كانت مفتوحة للمواطنين وليس الموظفين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقط.

وتابع بأنّ الترقيات تسير بشكل منتظم، ويوجد رضا لدى الموظفين فيما يتعلق بالترقيات، موضحًا أنّ أول حركة ترقية كانت في 1 يوليو 2019، والحركة الثانية 1 يوليو 2020، وكل من هو يستحق الترقية ترقى بالفعل في الحركتين الماضيتين، والجهاز لييسر على الموظفين والزملاء والزميلات، أطلق تطبيقا إلكترونيا شاهده 10 ملايين شخص عام 2019، وهذا العام تخطى عدد زواره 8 ملايين: "هذا التطبيق يمكن لأي موظف أو زميل يضع اسمه في التطبيق يرى إن كان يستحق الترقية أم لا".

وأردف أنّ التطبيق ساعد كثيرًا في تسهيل حركة الترقية للكثير من الموظفين، ولاقت تلك الفكرة قبولا كبيرا بالعاملين بالجهاز الإداري للتنظيم والإداري، لافتًا إلى أنّ حركة الترقيات هو إجراء مستحق أقرته الحكومة في إحدى جلساتها.