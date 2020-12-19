رغم فاجعة غرق الأطفال بليبيا.. رصد مصريين على مركب للهجرة إلى إيطاليا

كشف مصدر مسؤول بالبحرية الليبية، لـ«الوطن»، رصد تحرك مركب جديد يقل مجموعة من المهاجرين بينهم مصريين قبالة سواحل مدينة بنغازي الليبية يخططون للانتقال بشكل غير شرعي إلى إيطاليا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المركب تحرك من عند سواحل مدينة بنغازي بليبيا شرق البلاد وعلى متنه مصريين، حسب المعلومات المتوافرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي رغم غرق أطفال يرجح حتى الآن أنهم يحملون الجنسية المصرية، حيث قذفت المياه بجثامينهم نحو مدينة الزاوية بعد غرق مركب كان متوجهًا إلى إيطاليا.

وأكد المصدر المسؤول بالبحرية الليبية أن حوادث غرق مصريين على متن مراكب الهجرة غير الشرعية متكررة، وعادة ما يكون على الأقل هناك نحو 4 أو 5 مصريين يتعرضون للغرق في كل حادث.

انتشال جثث أطفال يرجح أنهم مصريون

وقبل أيام، انتشلت قوات إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الليبي جثثًا لأربعة أطفال عقب غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا، كان يقل نحو 30 شخصًا عند ساحل بلدة المطرود.

واُنتشلت جثث أربعة أطفال ونُقلت إلى مستشفى الزاوية، وفق ما صرح به حسن البي المسؤول بالهلال الأحمر الليبي لوكالة أنباء «فرانس برس»، معربًا عن توقعه باستمرار إخراج الجثث خلال الأيام المقبلة.

وبحسب معلومات نقلتها الوكالة، فإن الضحايا الذي قذفتهم المياه تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعاشرة، في وقت لا يزال مصير الآخرين مجهولًا.

نزيف ضحايا الهجرة غير الشرعية يتواصل

وتتكرر أحداث غرق المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا من وقت لآخر، وكان آخرها قبل نحو شهر عندما غرق مركب يقل عشرات المهاجرين ما أدى إلى مقتل قرابة 100 من بينهم، إلى جانب آلاف آخرين تم توقيفهم وهم في طريقهم إلى الهجرة غير الشرعية.

وتحولت ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أكبر بوابات الهجرة غير الشرعية في استغلال واضح لحالة الفوضى التي خلفتها الاضطرابات المندلعة منذ عام 2011 فيما سمي بـ«الربيع العربي»، والذي أطاح بنظام العقيد معمر القذافي.

وتحدثت عدة تقارير دولية عن تعرض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات واسعة وإتجار بهم من قبل عصابات تهريب البشر، وربما يسقط بعضهم ضحية للمتاجرين في الأعضاء البشرية.