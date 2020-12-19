«الأعلى للإعلام» لوسائل الاتصال: «ياريت منشوفش مانشيت بالعامية»

قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، «أتمنى أن تقوم وسائل الإعلام بمسئولياتها تجاه اللغة السليمة والتذوق الجمالي للغة العربية، ومنشوفش مانشيت باللغة العامية».

وأضافت لـ«الوطن»، أن إعلانات الطرق سيطرت عليها اللغة الأجنبية، وأتمنى أن تمارس كل وسائل الاتصال مسؤولياتها في الحفاظ على اللغة العربية.

وتابعت: «أتمنى أن اللغة الاجنبية لا تغزو إعلانات الطرق، خاصة في المدن الجديدة، في إطار إعادة بناء الإنسان والانتماء للغة الأساسية».

وقد تقرر الاحتفال باللغة العربية في يوم 18 ديسمبر من كل سنة، وهو اليوم الذي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بمنظمة الأمم المتحدة، استجابة لاقتراح قدمته المغرب والسعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

ومن المعروف أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وعلى الرغم من كونها واحدة من أقدم اللغات السامية وأكثر لغات المجموعة السامية تحدثًا، إلا أنها أيضا من ضمن اللغات الأربع الأكثر استخداما في الإنترنت متفوقة على الفرنسية والروسية، وحسبما ذكر فإنه يتحدث العربية أكثر من 467 مليون نسمة سواء في المنطقة العربية أو عدد من المناطق المجاورة.

وتعرف اللغة العربية بأنها «لغة الضاد» كما تتسم بالقدرة على التعريب واحتواء الألفاظ من لغات أخرى، وتتميز أيضا بالتعبيرات البلاغية والتي تضم الجناس والسجع والمقابلة والتشبيه والطباق والمجاز.