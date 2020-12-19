«نجيب محفوظ.. رؤى جديدة» بمركز الإبداع الفني غدا

تنطلق في السابعة مساء الأحد 27 ديسمبر، بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أولى فعاليات (منتدي الثقافة والإبداع).

تأتي الجلسة الأولي لهذا الشهر، والتى تقام تحت عنوان «نجيب محفوظ.. رؤى جديدة» في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، ويتحدث فيها: محمد شعير، طارق الطاهر، ايمن الحكيم، ويديرها الكاتب الصحفى ايهاب الحضرى.

وأضاف الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تصريحات صحفية أن هذا المنتدى يأتي فى إطار التطوير الدائم لأنشطة وفعاليات الصندوق، موضحا أنه سيقام بشكل دورى فى الأحد الثالث من كل شهر، ويركز على القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها باللحظة الراهنة، وكذلك المساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى، أن هناك العديد من الأفكار التى يشهدها الموسم الأول لهذا المنتدى، منها إلقاء الضوء على رموز الوطن بشكل عميق، يتناسب مع عطاء هذه الشخصية، وأضاف أن المنتدى يتخذ أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة، الحفلات الفنية والمعارض التشكيلية، مشيرا إلى أن المنتدى لن تقتصر فعالياته على القاهرة وستمتد إلى المحافظات.

وتحتفل الأوساط الثقافية في ديسمبر الجاري بالذكرى الـ109 لميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ؛ إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1911، ورحل في 30 أغسطس 2006، ويُعد أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، عام 1988.

بدأ نجيب محفوظ الكتابة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، واستمر في ذلك حتى عام 2004، وأثرى المكتبة العربية والعالمية بعشرات المؤلفات التى ترجمت إلى العديد من اللغات ومنها: «عبث الأقدار، والطريق، ودنيا الله، والشحاذ، وأفراح القبة، وقصر الشوق، والسمان والخريف، واللص والكلاب، وثرثرة فوق النيل وبداية ونهاية، والسراب، وقلب الليل، وأولاد حارتنا».