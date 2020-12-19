«صحة دمياط»: «حصيرة في البيت أفضل من سرير بالمستشفى.. قولوا الحمد لله»

حذر الدكتور أحمد عريف رئيس إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، من تعرض بعض مصابي فيروس كورونا بجلطات بعد التعافي قد تؤدي غلى الوفاة.

وقال عريف «الكثير منا يتساءل لماذا بعد التعافي من كورونـا بيموت شباب بجلطات وكبار السن في الأغلب لا؟»، مطالبا بحصول المتعاف على دواء سيولة لعدم التعرض لجلطات لمدة 3 شهور لأن فرصة التجلط بتكون عالية (بعد مراجعة طبيب) وهذا ما اكتشفه علماء إيطاليون، على حد قوله.

وتابع عريف، «الغالبية من كبار السن يواظبون على الدواء بصفة عامة (كأسلوب حياة) حفاظا على صحتهم، لذا قليل جدا منهم جدا من يتعرض لجلطة، أنما الشباب بمجرد ما بيتعافوا بيعتبروا نفسهم خفوا خلاص وبيقطعوا الأدوية خالص كما يفعل الكثير منا يفعل هذا بكل استهتار وهذا ما يعرض حياتهم لبداية جلطة في المخ».

واستطرد، قائلا «الموضوع ده (مفيهوش هزار) وهذا رأي معظم الأطباء المتخصصين لذا فنحذر كل المتعافين بضرورة إجراء تحاليل بشكل اعتيادي وخصوصا di dimer test ويراجعوا الطبيب وبعدها يواظبوا على دواء سيولة لمدة 3 شهور».

واختتم حديثه، قائلا «حصيرة في المنزل أفضل من سرير في المستشفى وضيق في الرزق أفضل من ضيق في التنفس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. قولوا الحمدلله».

وطالب عريف الجميع بالحرص والالتزام بلبس الكمامات وغسيل الأيدي والتباعد الاجتماعي، نظرا لتزايد حالات الإصابات اليومية وعدم الانشغال بالجدل الدائر الآن عن فاعلية وأمان لقاحات كورونا بغض النظر عن أسماء الشركات المنتجة، حتى تتضح الأمور.