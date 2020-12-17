عضو بـ«الشيوخ» يكرم «أطباء كورونا» بمستشفى دمياط التخصصي

كرم النائب أحمد عبد الشافي البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، عددا من قيادات مستشفى دمياط التخصصى، على جهودها في التعامل مع جائحة كورونا، بحضور الدكتور وليد أبو الخير، مدير المستشفى، وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

يأتي ذلك تقديرا من النائب للجهود المبذولة في المستشفى، في ظل الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، التي جعلت الضغوط تتزايد على المستشفى التخصصي وفريق العمل به، خاصة مع تخصيص أغلب مستشفيات المحافظة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد النائب بمستوى الخدمة فى المستشفى، والعمل على التطوير الدائم، ومعاملة المرضى والمصابين، وكذلك سرعة التواصل والاستجابة مع المرضى وممثلي المجتمع المدني، مضيفا، «التكريم لا يكون عند القيام بالمهام الوظيفية، بل نكرم من يتميز ويحدث إنجازا وفارقا أثناء تأديته لعمله».

وأشاد النائب بجهود وزارة الصحة المصرية في التصدي لجائحة كورونا، ومن جانبه، توجه الدكتور وليد أنور أبو الخير، مدير المستشفى، بالشكر للنائب على اللافتة الطيبة، التي أثرت بشكل بالغ على الحالة المعنوية لكافة العاملين بالمستشفى.

وأشاد الدكتور وليد بكافة أفراد الفريق الطبى والإدارى بالمستشفى، الذين تحملوا ضغوطا غير عادية مع بداية جائحة كورونا.

وأعلن أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ بدمياط، في وقت سابق، تدخله لحل أزمة المياه بمنطقة "عزبة واحد" من خلال تغيير خط مياه الشرب القديم الواصل بين التوفيقية والعزبة بمسافة 600 متر، لافتا إلى تقدمه بطلب لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووافق الأخير على الطلب وأدرجه في خطة العام الحالي.

وشارك النائب في احتفالية جمعية "البر والتقوى"، برئاسة عماد عوض، حيث شهدت توزيع 300 نظارة طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمورية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بحضور حسام عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط.