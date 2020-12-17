35 ألف طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 17 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4140 طن، تشمل 352 طن كحول و3788 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18936 طن، شملت 2783 طن ذرة و11965 طن قمح، و1234 طن صودا، و2954 طن سكر، ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 467 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات «بطاطا وبطاطس وفاصوليا» وحاصلات زراعية «برسيم وسمسم ولب سوبر وريحان وبردقوش وينسون» وفواكه «برتقال ويوسفي و بلح ورمان» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وهولندا واليونان وباكستان والصين وألمانيا وسيريلانكا وبلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وسنغافورة وأمريكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2465 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 158332 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34878 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2690 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة، بعد أن أفرغ 25 حاوية مكافئة، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4047 شاحنة.

ووجه اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة بالتعامل الفوري والسريع وعلى مدار الساعة لتصريف مياه الأمطار من كافة المناطق بالميناء.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة وجه مسبقا بإجراء المراجعات الدقيقة لقياس كفاءة شبكة تصريف الأمطار ومحطات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية كافة المعدات، حيث نجحت جهود اللجنة في مواجهة الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية باستخدام المعدات الخاصة بالهيئة والعمالة المدربة وجهود الإدارات المختصة.