ضبط 78 كجم عجينة حواوشي ودواجن فاسدة في دمياط

ضبطت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط، 8 كجم من اللحوم الضأن المذبوحة خارج لمجازر الحكومية، و30 كجم من عحينة الحواوشى الفاسدة، كما تم ضبط 40 كجم من الدواجن المتبلة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما تم التحفظ على المضبوطات وعمل المحضر اللازم.

جاء ذلك، خلال حملة تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، والدكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع السيد سلامة، مفتش أول بالرقابة التموينية.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إقامة مجزر آلي جديد، وحجر صحي للحيوانات المستوردة، الذي يحول مخلفات الذبح إلى علف للأسماك.

وتابعت عوض، أن لدينا مجزر بمنطقة شطا، ولكنه داخل الكتلة السكانية ومتهالك منذ سنوات وغير آدمي، لذلك كان التفكير في عمل مجزر آلي كبير بالمحافظة أمر هام.

وأكدت عوض، أن المشروع متكامل، وهناك أيضا منطقة استثمارية بجوار المجزر الذي من الممكن أن يأخذها أحد رجال الأعمال أو المستثمرين لكي يتم تحويلها بعد ذلك إلى مصانع لمنتجات اللحوم مثل «البلوبيف» وغيرها.

وأضاف أنه تم اختيار هذا المكان لأنه خارج الكتلة السكنية، وهو مطلوب لأن المجازر الصحية حاليا يجب أن تكون خارج الكتلة السكانية، بالإضافة لقربه من ميناء دمياط لأنه «طالما كان في المجزر حجر صحي بناخد الحيوانات الحية التي تستورد من أوروبا وبنحجرها في المكان وفي نفس الوقت بتطلع من المحجر على طول على المجزر الآلي".

وتابعت، أن هذا المشروع مهم للغاية، لأنه يوفر لحوما صحية للمواطنين وبسعر مناسب لأنه يكون هناك تنافسا في الأسعار، عندما تكون هناك لحوم حية من أوروبا، وأنه قريب جدا من الميناء، ولا يمر على أي مزارع أخرى من الميناء إلى المكان، ما يجعله خاليا من الأمراض.