«جوجل» بلا معلومات عن الفنان المتشبه بالنساء.. و«قرطاج» يتبرأ منه

بحركات نسائية، وبرقع ذهبي على الوجه، وحقيبة يد، ومساحيق تجميل، ظهر الفنان التونسي أحمد الطابع خلال حفل افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي، ما أثار جدلًا موسعًا عبر مواقع البحث الاجتماعي في الساعات الماضية.

وتصدر «الطابع» محركات البحث، للوصول لمعلومات عن هذا الفنان العربي الذي تشبّه بالنساء في ملابسه وحركاته، ووجّه عدد من التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لابن موطنهم، بسبب الطريقة التي وصفوها بأنها «غير لائقة»، ودعوات بعضهم «اللهم لاتجعلنا أضحوكة بسبب هذه الإطلالة»، مع توجيه اتهامات له بأنه «يستخف» بقيمة المهرجان.

وفي تصريحات للفنان التونسي أحمد الطابع، الذي ظهر خلال حفل افتتاح مهرجان قرطاج في دورته الـ31، وهو يرتدي «جاكيت قطيفة، وبنطلون مشجّر، وعلى وجهه مكياج وبرقع باللون بالذهبي، وحقيبة يد نسائية»، على هامش مهرجان «قرطاج»، أشار إلى أنه أراد بإطلالته المميزة العودة بالزمن القديم من خلال ملابسه وقصة شعره.

وبالبحث عن معلومات عن التونسي أحمد الطابع، لم يتم العثور على أي معلومات بشأنه عبر موقع «جوجل»، ووفقًا للمتابعين التونسيين عبر السوشيال ميديا، يعمل الشاب أحمد الطابع «راقص» وفي مجال الاستعراضات، وحسب مصدر من إدارة مهرجان قرطاج لـ«الوطن»، لم يتم توجيه دعوة لـ «الطابع» لحضور حفل الافتتاح، وسيتم فتح تحقيق لمعرفة كيفية دخوله، مشيرًا لوجود اتجاه من قبل إدارة المهرجان لمنعه من حضور حفل الختام.

وكرّم مهرجان قرطاج السينمائي في حفل افتتاحه أمس الجمعة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، عددًا من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة التونسية نعمة، التي غادرت دنيانا يوم 18 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 86 عامًا، ونعاها كافة أطياف الشعب التونسي والحكومة التونسية ومشاهير الفن، باعتبارها من رموز الفن التونسي، وتقديمها مايقرب من 360 أغنية، وقدمت الفنانة التونسية ليلى حجيج خلال حفل الافتتاح عدد من أغنيات «نعمة».

وحظي الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، بتكريم مهرجان قرطاج السينمائي، تقديرًا لمشواره الفني على مدار السنوات الماضية، بخلاف تكريم عدد من المخرجين منهم سلمى بكار، وجبريل ديوب، وميد هوندو، وعبداللطيف بن عمار.

وخلال الدورة الـ31 لمهرجان قرطاج، يشارك مايقرب من 125 فيلمًا سينمائيًا، أبرزها «الرجل الذي باع ظهره» و«200 متر»، اللذان سبق وشاركا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 الاستثنائية.