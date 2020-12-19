صور.. ختام مسابقة الجمهورية لصيد الأسماك في الغردقة

أقيمت اليوم فعاليات ختام مسابقة بطولة الجمهورية لصيد الأسماك والتي استضافتها مدينة الغردقة بنادي الرياضات البحرية، بمشاركة 21 فريقا على مستوى الجمهورية تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك وبرعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأجرت لجنة الحكام تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك برئاسة محمد قداح أوزان الأسماك، لـ21 فريقا بمجرد وصول المراكب المشاركة صباح اليوم السبت بعد قضاء 72 ساعة متواصلة في شواطئ الغردقة منذ انطلاق فعاليات البطولة.

وأكد علاء التاية رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، أن البطولة أقيمت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا.

وكشف هاني حمد عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، عن أن مجلس الإدارة كان لديه تصميم على عودة البطولة والتي استمرت بعد توقف منذ جائحة كورونا، وذلك بنظام الجر والتسقيط والجيجنج والبوبينج تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

رفعت فنادق الغردقة شعار الاحتفال بالكريسماس بدون كورونا في عام استثنائي، وذلك تزامنا مع الخوف الذي ينتاب العالم من الموجة الثانية لفيروس كورونا وقرارات التي اتخذتها بعض الدول الإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران الخارجي من عدة دول أجنبية.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الكريسماس، حيث بدأت الجهات الأمنية التشديد في إجراءاتها ووضعت كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية والشوارع الرئيسية والميادين واستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وتشديد الإجراءات على الكمائن الحدودية وتفتيش السيارات والأفراد والحافلات باستخدام الكلاب البوليسية.