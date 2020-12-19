اختفاء طالبتين في القليوبية بعد «درس خصوصي»

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، من جهودها لكشف غموض اختفاء طالبتين في شبرا الخيمة والقناطر، حيث تشكل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض الواقعتين.

وكشفت البلاغات عن أن الفتاة الأولى المتغيبة من منطقة مساكن الضباط بقسم أول شبرا الخيمة وهي طالبة بالصف الأول الإعدادي، خرجت منذ 6 أيام لدرس خصوصي ولم تعد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بتغيب فتاة بالمرحلة الإعدادية.

وبسؤال والدها أمام العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، قال إن ابنته نانسي جرجس الشهيرة بمريم جورج متغيبة منذ الإثنين الماضي، حيث خرجت الساعة 11 ظهرا من منطقة مساكن الضباط دائرة قسم أول شبر الخيمة لدرس خصوصي ولم تعد، وناشد الأب من يستدل على ابنته التواصل معه على رقم 01229078664.

في سياق منفصل، شهدت قرية الخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية، اختفاء فتاة بالصف الثالث الثانوي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من أسرة فتاة تدعى يمنى طارق بالصف الثالث الثانوي بتغيبها، عن منزلها بعد خروجها للدرس ولم تتوصل الأسرة لأي معلومات عنها.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وجاري تكثيف الجهود لكشف غموض تغيبها وتولت النيابة التحقيق.

بسؤال والد الفتاة، قال إن ابنته متغيبة منذ يوم الأربعاء الماضي حيث خرجت للدرس بقرب من القرية وانتهت منه بالساعة السادسة، ولم تعد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي منشورا بتغيب شاب من قرية دملو مركز بنها، يدعى أحمد عبد العزيز، مؤكدين أنه خرج من المنزل شهر سبتمبر الماضي ولم يستدل عليه حتى الآن، مطالبين من يتعرف عليه التواصل على الرقم 01096641718.