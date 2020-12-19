«الصحة»: بعيدون عن ذروة فيروس كورونا في الموجة الثانية

تداولت أحاديث كثيرة عن وصول مصر ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل وزارة الصحة والسكان أمس 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتواصلت «الوطن» مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان لإجابة عن سؤال هل وصلت مصر لذروة الموجة الثانية.

الصحة لـ«الوطن»: نحن أبعد ما نكون عن ذروة الفيروس

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان أننا أبعد ما نكون عن الذروة، لافتة إلى أن الأرقام الخاصة بمستجدات الفيروس متقاربة طوال الأسبوعين الماضيين دون تصاعد حاد في الأرقام بمضاعفات الأرقام السابقة.

وعن الأعراض في الموجة الثانية، أشارت المصادر إلى أن أعراض الموجة الثانية هي نفس أعراض الموجة الأولى.

الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ولذلك في الغالب تظهر الأعراض التنفسية في بداية الأمر ولحدوث استجابة للمرض التهابية مع حدوث خلل بالجهاز المناعي فهناك أعراض تظهر بالأجهزة وأعضاء الجسم لذلك طبيعة المرض وأعراض ثابتة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس عن خروج 238 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.

وحددت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أضرار التدخين على الجسم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدي بفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية.

وتابعت الوزارة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات اصابتك بفيروس كورونا .

وأضافت أن التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والتي قد تصل إلى الوفاة.