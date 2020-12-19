الصحة عن تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة: فهمنا سلوك الفيروس

كشفت مصادر داخل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أسباب تحديث البروتكول العلاجي الجديد لمصابي فيروس كورونا "نسخته الرابعة" والذي تمّ الإعلان عنه في وبينار نظمته وزارة الصحة والسكان الأسبوع الماضي، وتمّ مناقشته من خلال اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس برئاسة الدكتور حسام حسني.

"الصحة": البروتكول استحدث لزيادة فهمنا لسلوك الفيروس ومراحل للعلاج

وقالت المصادر، لـ«الوطن» إنَّ «البروتكول العلاجي تمّ استحداثه بسبب زيادة فهمنا لسلوك الفيروس وأيضًا مراحل العلاج، وإدراج ما استجد من أدوية بعد نتائج الدارسات العالمية والمحلية اللي تمت الفترة الماضية».

واستكملت المصادر: «على سبيل المثال متلازمة ما بعد كورونا تمّ إدراجها لما لوحظ على متعافي الفيروس من التعرض لإرهاق جسدي وصداع وتكرار نوبات ارتفاع الحرارة وتغيرات نفسية واستمرار عدم السيطرة علي الأمراض المزمنة المصاحبة».

وواصلت: «البرتوكول العلاجي الجديد النسخة الرابعة لمصابي فيروس كورونا فيه تغيرات كثيرة عن البرتوكولات القديمة فيتضمن تغييرًا في طريقة العلاج، إضافة إلى تعريف الحالات المصابة، وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج التي تصل من 7 إلى 10 أيام».

جدير بالذكر أنَّ الدكتورة هالة زايد خلال زيارتها إلى دولة الإمارات أشادت بالتجارب التضامنية بين دول العالم لإيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، والتي شاركت بها 4 دول عربية (مصر، الإمارات، الأردن، البحرين) لأول مرة في الوطن العربي وأُجريت على 45 ألف مشارك تحت شعار «من أجل الإنسانية»، قائلة إنَّ التشارك بين الدول العربية أصبح سببًا في إيجاد واحدًا من اللقاحات الفعالة لفيروس كورونا المستجد، كما دعت إلى ضرورة سرعة نشر نتائج التجارب الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة في المجلات العلمية، كما تمّ سابقًا نشر نتائج ما قبل التجارب الإكلينيكية وكذلك في مرحلتها الأولى والثانية، لتعظيم الاستفادة منها.