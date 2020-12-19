وزير الري يوجه بتدريب أبناء القناة على الاستفادة من مياه الصرف الرزاعي

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس محطة الأبحاث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، للوقوف على تجربة استصلاح أرض بور وزراعتها باستخدام مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة للبحث 15 فدان أرض بور شديدة الملوحة بقرية المشروع، وأجرى مركز بحوث المياه أعمال التطهير للتربة وتخفيف نسبة الملوحة باستخدام ناتج روبة الترعة وخلطها بتربة طينية.

واستمع وزير الموارد المائية والري لشرح مفصل من الدكتور عماد فوزي الباحث بالمركز القومي لبحوث المياه عن خطوات تجهيز المنطقة المستهدفة وتحويلها من درجة ملوحة 7 آلاف جزء في المليون إلى 1300 جزء في المليون، وإزالة طبقة الملوحة لتصبح الأرض صالحة للزراعة مع تجربة أنواع متعددة من البقوليات والأشجار المثمرة.

وقال الباحث عماد فوزي، إن تكلفة تطهير الفدان الواحد بلغت 10 آلاف جنيه، في المنطقة التي تعد إحدى أصعب المناطق للمعالجة والاستصلاح بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها.

وأضاف الباحث انه جرى تقسيم الأرض المخصصة إلى أحواض وقمح اسماعيلية 1 وإسماعيلية 2 والفاصوليا، وهي من الأنواع التي تتحمل درجة ملوحة مرتفعة، مع زراعة أشجار الزيتون والجوافة والتين الشوكي والرمان.

وكشف اللواء عبدالمجيد صقر عن أن كمية مياه الصرف الزراعي المهدرة يوميا تقدر بـ530 الف متر مكعب تصرف في قناة السويس ولا يستفاد منها، فضلا عن كونها سبب في ارتفاع منسوب المياه في الأراضي القريبة من القناة.

وأوضح وزير الموارد المائية أن الهدف من التجربة الأولى من نوعها في السويس هي التعامل مع مياه الصرف الزراعي المالحة، واستخدامها في الزراعة إذ تعاني السويس من نقص مياه الري وهناك إمكانية لخلط مياه الصرف الزراعي مع المياه الري لتعظيم الاستفادة منها.

ووجه الوزير بضرورة تدريب الأهالي بالمنطقة بمعرفة مركز بحوث المياه للتوسع في تطبيق التجربة والاستفادة من مياه الصرف وزراعة الأرض البور، لتوفير محاصيل ودخل للأسر.