شعبة الأرز: لا زيادة في الأسعار.. و«المخزون» يكفي حتى نهاية 2021

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إن هناك استقرارًا في أسعار الأرز، حيث لم تشهد أي ارتفاعات أو تقلبات خلال الفترة الماضية.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الأزر يكفيها حتي نهاية 2021.

وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأزر، وأنها لم تقم باستيراده منذ فترة، حيث أن الأزر المتواجد في الأسواق المحلية هو أزر مصري من المنتج المحلي.

ولفت إلى ان وزارة التموين أعلنت أن لديها مخزونًا حتي شهر أغسطس للعام المقبل وسيتم بدء التوريد منذ بدء شهر يناير المقبل حتى 8 أشهر مقبلة، لافتًا إلى الإنتاج الجديد سيتم حصده خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كل السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي"، مبينة أنَّ المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.