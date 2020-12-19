صور.. مصرع 4 شباب من الفيوم غرقًا خلال هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

ضاقت بهم الحياة، وفقدوا الأمل في عيش حياة كريمة، بعدما فشلوا في الحصول على فرص عمل وأضناهم الفقر، بحثوا عن الثراء ورغبوا في توفير حياة كريمة لأسرهم، فما كان منهم إلا أن فكروا في الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، غير آبهين بما قد يحدث معاهم، أو أنهم قد يفقدوا حياتهم غرقًا وتلتهمهم الأسماك مثلما حدث مع الكثيرين من قبلهم، فإمّا أن يصلوا ويصبحوا أثرياء وإما يفقدوا حياتهم ويرتاحون من الحياة وتعبها، وكانت محاولتهم هي نهاية حياتهم مغتربين خارج بلادهم، وانتهى بهم المطاف جثثًا في دولة خارجية لا أحد يعلم هل ستعود وتدفن في مسقط رأسها أم ستدفن في مقابر الصدقات بدولة أخرى.

حالة من الحزن والقهر سيطرت على أهالي قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إثر وفاة 4 من شباب القرية غرقًا على السواحل الليبية خلال محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا بطريق غير شرعي.

وعثرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا على جثث 4 مصريين على شاطي البحر، وتبينّ أنهم ماتوا غرقًا خلال محاولتهم السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثتي شخصين منهم بينما ظلت جثتان مجهولتي الهوية، ويدعى الأول سعيد عبدالحميد محمد، والثاني حسين أحمد، وكلاهما مقيم بقرية الغرق.

وطالب أهالي المتوفين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتدخل وإحضار جثامين أبنائهم لدفنهم في مقابر أسرتهم، وعدم تركهم ليدفنوا في مقابر دولة أخرى وحرمان أهلهم من زيارة قبورهم، مؤكدين أنّ أبنائهم سافروا بطريقة غير شرعية بسبب ضيق الحال وعدم وجود عمل وأنّهم إتفقوا مع أحد المهربين أنّ يقوم بتسفيرهم إلى ليبيا ثم بعد ذلك إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، ولكنهم ماتوا غرقًا خلال هروبهم من ليبيا إلى إيطاليا بحثًا عن لقمة العيش.