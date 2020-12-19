أول تعليق من لقاء الخميسي بعد تعرضها لحادث سير: أنا بخير

طمأنت النجمة لقاء الخميسي محبيها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير، أمس الجمعة، نتج عنه تهشم أجزاء من سيارتها، حسبما كشفت عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام».

وقالت لقاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولم تتعرض لمكروه جراء الحادث، مضيفة أن السيارة تعرضت لتلفيات كبيرة وتعكف حالياً على إصلاحها.

وشكرت «الخميسي» كل من سأل عنها عقب الحادث، سواء من حدثوها هاتفياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلي أنها موجودة في منزلها حالياً رفقة زوجها محمد عبدالمنصف وولديها «أدهم» و«آسر».

وكانت لقاء قد نشرت صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله. قدر الله وما شاء فعل»، ثم وجهت رسالة لمتابعيها قائلة: «شكراً لكل أصدقائي اللي بعتوا واطمنوا وسألوا عليا.. ربنا يخليكم ليا يارب وأنتوا الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زي الفل».

وفي سياق مختلف، استعادت لقاء الخميسي ذكريات مسرحية «تحب تشوف مأساة.. بالطبع لأ»، والتي قدمتها مع النجم مصطفي شعبان عام 2002 عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر الأخير لصورة منها مرفقاً معها تعليق: «مع المبدعة لقاء الخميسي من مسرحية (تحب تشوف مأسأة.. بالطبع لأ) تأليف الراحل الكبير لينين الرملي والمخرج المبدع الأستاذ خالد جلال.. المسرح القومي».

وأبدت لقاء اعتزازها بهذه التجربة المسرحية التي قدمتها قبل 18 عامًا، مشيرة إلى أنها تفخر ببداياتها في المسرح باعتباره أبو الفنون، وفقاً لكلامها.

وعلي جانب آخر، حرصت لقاء علي حضور أحد حفلات الجاز داخل أحد مطاعم القاهرة، وذلك بحضور زوجها محمد عبدالمنصف والفنانون مصطفي فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى، ومصفف الشعر محمد الصغير وآخرون.

وتحرص الفنانة علي حضور حفلات موسيقية من حين لآخر، خاصة أنها تملك موهبة الغناء وقدمت عدداً من الأغاني خلال مشوارها الفني.