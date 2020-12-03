لقاء الخميسي عن "ذئاب" ريهام سعيد: الرحمة حلوة يا بشر

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، صورة من حلقة برنامج ريهام سعيد، التي تناولت من خلالها صيد الذئاب، وعلقت عليها: "الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر دا مش مقبول إطلاقا كفعل ولا أنه يتعرض على الشاشة".

وأضافت لقاء، "الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه!! علشان إيه؟!الرحمة يا بشر مع الإنسان ومع الحيوان وكل كائن حي.. الرحمه علينا".

وكانت المذيعة ريهام سعيد، أثارت حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، التي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب، وظهرت سعيد وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، ما تسبب في موجة غضب ضدها، وطالب البعض المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل في الأمر.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيبدأ الأحد المقبل، التحقيق في أزمة حلقة برنامج صبايا الخير الذي تقدمه ريهام سعيد، التي ناقشت موضوع صيد الحيوانات.

وأضاف المصدر، أنّ لجنة الرصد ستبدأ بتفريغ الحلقة ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، وتضع أمامها قرار قناة النهار بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من منصات السوشيال ميديا الخاصة بها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

وأوضح المصدر أن ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، عرضت مشاهد "تؤذي الإنسان" خلال ثاني حلقاتها، مؤكدا لـ"الوطن"، أنّ المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أنّ لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما جرى عرضه وتفريغه لبيان ما ورد في الحلقة من مخالفات تستوجب التحقيق.

وأضاف أنّه لا يوجد كود خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند "إيذاء مشاعر الإنسان".