وزارة التضامن تستجيب لـ«الوطن» وتصرف مساعدة مالية لـ «أم ابراهيم»

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي، لاستغاثة السيدة فريدة محمد شحاتة الشهيرة بـ«أم إبراهيم»، المنشورة اليوم ببوابة «الوطن»، والتي تشتكي فيه من سوء الحالة المعيشية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة، وقررت صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة «٢٠٠٠» جنيه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات اللازمة.

وكانت السيدة فريدة، أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي، موضحة أنها تقوم بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة.

التضامن الاجتماعي: السيدة تعاني من سوء الحالة المعيشية وسوء حالة المسكن

ووفقًا لوزارة التضامن، تبين من خلال بحث حالة المواطنة أنها أرملة وتتقاضى معاش ضماني قدره 360 جنيها، ولديها ابن وابنة متزوجين ويقيمون بعيدا عنها وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها، وتتلقى بعض المساعدات من أهل الخير، وتقيم داخل منزل «دور أرضي» عبارة عن حجرة ومدخل وحمام في حدود 20م وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن.

وروت أم إبراهيم حكايتها قائلة «ابنى إبراهيم مات وهو صغير، وعندى دلوقتي بنتين واحدة تعاني من الشلل والأخرى تجلس إلى جوارها لخدمتها، وبشوف بعين واحدة بس، لأن التانية مبقتش أشوف بيها بسبب التراب وأنا بكنس».

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا لسيدة عجوز تمسح سلالم أحد العقارات، الأمر الذي انتشر سريعًا على السوشيال ميديا لما تقوم به تلك السيدة من عمل إنساني من أجل أحفادها وابنتها القعيدة، وعلى الرغم من بلوغها سن التسعين عامًا إلا أنها ما زالت تعمل حتى الآن في خدمة البيوت.