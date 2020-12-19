ضبط 4 أشخاص خطفوا طفلا انتقاما من والده بالبحيرة: نصب عليهم

تمكن جهاز الأمن للعام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 4 أشخاص اختطفوا طفلا يبلغ من العمر، 8 سنوات، حال سيره بإحدى قرى مركز كوم حمادة، انتقاما من والده الذي حصل منهم على مبالغ مالية لتوظيفها، ولم يسددها حتى الآن حسب اعترافاتهم.

وجرى حجز المتهمين بمركز الشرطة، استعدادا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بقيام شخصان مجهولان يستقلان مركبة توك توك باختطاف ابنها حال سيره بالقرية محل إقامتهما والهرب به.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وعقب استشعار باقي المتهمين بضبطهما وملاحقتهما أمنياً وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلي عن الطفل المجنى عليه بأحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته.

وبتكثيف الجهود تم ضبط باقي المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة تحصل والد الطفل المجني عليه منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يقم برد تلك المبالغ وهرب، حيث قام أحدهم بقيادة سيارة أجرة والتوجه للقرية محل سكن المجنى عليه وباقي المتهمين وتركها، ثم استقل مركبة توك توك صحبة أحد المتهمين عقب قيام الآخران بمراقبة المجنى عليه، وأكدا وجوده بمفرده، وتم اقتياد الطفل لمركبة التوك توك تحت تهديد مسدس صوت.

تم بإرشاد المتهمين ضبط «مسدس صوت - سيارة أجرة- مركبة «توك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.