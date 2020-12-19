محافظة الجيزة تعلن المخطط الكامل للمحاور المرورية البديلة أثناء تنفيذ الخط الرابع للمترو

بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ خطة لتحقيق السيولة المرورية خلال تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بتجهيزعددا من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ المشروع بشوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتها وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحوري المنصورية والمريوطية ضمن خطة المحافظة لتحقيق سيولة مرورية خلال تنفيذ المشروع.

خطط تطوير وتوسعة المحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام

- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع ترسا بدءا من شارع المريوطية وحتى تقاطع المحولات بطول 2 كم.

- تطوير شارع المحولات لربطه مع شارع الأهرام ليكون محور آخر بديل لشارع الهرم بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 مترا بدلا من 13 مترا ويستخدم في الاتجاهين ولن يتم غلق شارع الهرم كليا وسيكون بشكل جزئي مع إجراء تحويلات لحركة المركبات نظرا لكثافة السيارات واستيعابه لها للقادم من مدينة أكتوبر وحدائق الأهرام والمريوطية.

- تنفيذ أعمال إنشاء محور الأربعيني والذي يربط محور محمد أنور السادات "ترسا" بمحور المنصورية ليكون ضمن البدائل لشارع الهرم.

رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة بين شارعي الهرم وفيصل

- رصف وتطوير شارع نشأت ضمن الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع وتمت عمليات رصف الشارع بطول 800 متر وعرض يصل إلى 14 مترا.

- تطوير شارع فاطمة رشدي المتفرع من شارع الهرم بالإضافة إلى شارع المحولات بحي الطالبية والمؤدي لشارع ترسا الموازي لشارع الأهرام ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد أمين بحي الطالبية وتم رفع كفاءه عدد من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.

- تطوير شارع خالد أمين بأعمال الرصف وتركيب الانترلوك والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها وإزالة أي حالات تعدٍ على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديدية أو أية وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات وإزالة كل أشكال التعديات على الطريق من عقارات وجراجات والحفاظ على الأشجار المتواجدة على جانبي الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.

إغلاق جزئي لعدد من المحاور بالرماية والأهرام

وقامت محافظة الجيزة بإجراء غلق جزئي لمدة 5 سنوات لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال محطات "ميدان الرماية - الأهرام" للبدء في الأعمال الإنشائية لمحطات المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

- غلق جزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفلة، بعد استقطاع ما يقرب من 23 مترا من نهر الطريق بطول 240 مترًا، وترك 2 حارة مرورية.

تحويلات مرورية للمركبات

- تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة كالآتي:

- يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام، ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وطريق النصر.

- توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح 5 حارات مرورية، الاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر.

خدمة حركة السير باتجاة شارع الأهرام

- سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية، بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، وسيتم ترك 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

تحويلات للسير في اتجاه شارع فيصل

ومن المقرر تجهيز التحويلة المرورية لحركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية، حيث تسير تجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية، ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال.

نشر وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال

ستقوم الشركات المنفذة بنشر كل وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين.