وزير التعليم العالى يسلم جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية 2020

يسلم اليوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية 2020 ، للفائزين من العلماء في مجالاتها الثلاثة الطبية والهندسية والذكاء الاصطناعي كما يسلم جائزة الرواد لهذا العام والتى فاز بها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.

تقام أحتفالية توزيع جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية مساء اليوم بحضور عدد من رموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

وأكد الدكتور أسامه ربيع نائب رئيس جامعة الدلتا أن جائزة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية والتى تنظمها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا سنوياً وتحمل أسم رئيس الجامعة تأتى تاكيداً على توجه الجامعة نحو دعم وتحفيز و تشجيع علماء مصر وباحثيها على مداومة العطاء العلمى وتعكس مدى حرص الجامعة على مواكبة التطورات المتسارعة فى البحث العلمى لتطوير المعرفة و الأستكشافات التى تنهض بمشروعات التنمية بالدرجة المأمولة فى النجاح خاصةً فى جانبها الإقتصادى والتنموى وتشجيعًا لشباب الباحثين في مجال العلوم التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التى تعمل الدولة على تحقيقها.

وأكد ربيع على أن لجان التحكيم الجائزة ضمت شخصيات علمية مصرية رفيعة من بينها الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس السابق.

وأشار ربيع الى أن 75 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بجمهورية مصر العربية تقدموا في الفروع الثلاثة لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر.