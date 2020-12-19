إيداع جثث ضحايا «مركب الموت» الـ7 بمستشفى مطروح العام

قال الدكتور محمد إسماعيل مدير مستشفى السلوم المركزي، إن المستشفى تسلم 7 جثث لضحايا غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية، وجرى إيداعها بثلاجة مستشفى مطروح العام.

وأضاف إسماعيل، أن الجثث جرى وضعها تحت تصرف النيابة العامة على ذمة القضية في حادث الغرق.

وتشمل قائمة الضحايا 4 من محافظة سوهاج وشخص من محافظة البحيرة واثنين من الفيوم، وهم رفيع سيد أحمد وحسن حمدي حسن وجمال عمر محمود وحسن محمود بخيت من سوهاج، وشعبان محمد صادق وإبراهيم سعيد محمد من الفيوم،، وأحمد عبدالسلام سعد من البحيرة.

كشف مصدر مسؤول بالهلال الأحمر الليبي، أن السلطات المصرية تواصلت معهم بشأن نقل جثامين 4 أطفال مصريين ورجل بالغ قذفتهم المياه عند سواحل ليبيا إثر غرق مركب كان يقلهم إلى إيطاليا عبر هجرة غير شرعية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القنصل المصري سيتواجد عند معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، حيث سيتم نقل الضحايا إلى مصر عبر تونس، على أن تنتهي العملية اليوم أو غدًا.

وكان الهلال الأحمر الليبي كشف عن انتشال جثث لمهاجرين غير شرعيين هم أربعة أطفال ورجل بالغ إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين، ونُقلت جثامينهم إلى مدينة الزاوية.

وكان المركب يقل نحو 30 شخصًا على الأقل، ولا يعرف مصير بقية المنتقلين إلا من تم العثور على جثثهم وفق ما صرح به حسن البي المسؤول بالهلال الأحمر الليبي لوكالة «فرانس برس»، والذين نُقلوا إلى مستشفى مدينة الزاوية.

ويتوقع مسؤولون بالهلال الأحمر الليبي أن يتم العثور على مزيد من الجثث للضحايا خلال الأيام المقبلة.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين تم العثور على جثثهم بين 5 إلى 10 أعوام، بحسب معلومات للوكالة.

وتحولت ليبيا خلال السنوات الماضية إلى إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، كأحد تداعيات حالة الفوضى التي خلفتها الاضطرابات المندلعة منذ 2011 المسماة بـ"الربيع العربي"، والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي.

وأكدت مصادر عدة وتقارير دولية أن المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون لانتهاكات قاسية في ليبيا خلال رحلتهم، وبعضهم يتعرضون للتعذيب والقتل، وربما يقع بعضهم ضحايا لعصابات تجارة الأعضاء البشرية.

وأتى حادث غرق المركب الأخير بعد نحو شهر من غرق مركب آخر كان يقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين، ما تسبب في مقتل 100 على الأقل.