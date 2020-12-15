محافظ مطروح: افتتاح مستشفى براني في بداية 2021 والسلوم قريبا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن جامعة مطروح صرح علمي عظيم وإضافة للمحافظة، مشيرا إلي أنها مازالت قيد الإنشاء، لكن سيجرى افتتاح المبنى الرئيسي والإداري لها قريبا ثم يليها المباني التعليمية.

وأضاف شعيب، خلال تصريحات مع محمود جميل مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الجامعة يعمل بها 11 كلية تعمل، وكان آخرها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لافتا إلي أن المحافظة شهدت إنشاء 18 مدرسة جديدة بإجمالي 139 فصل تعليمي، وصيانة 27 مدرسة.

وتابع، أنه "بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، فنحن نخطط في العام الجديد لإنشاء مدارس جديدة، ونهتم بجناحي توفير الحياة الكريمة للإنسان وهما التعليم والصحة لكي نستثمر فيهما بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة جميعا، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار، إلي أن المحافظة ستشهد قريبا افتتاح مستشفى السلوم، ليخدم مناطقها بالكامل والدول المجاورة بشمال أفريقيا، كما أن نسبة التنفيذ بلغت 90% في مستشفى براني على أن يجرى افتتاحها في مطلع العام المقبل 2021.

وأوضح، "طورنا مستشفى مطروح العام بدعم من المحافظة بنحو 30 مليون جنيه واشترينا بعض الأجهزة الطبية مثل جهاز الغسيل الكلوي وبالتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كما أنها كانت من أوائل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لمواجهة جائحة كورونا".

محافظ مطروح: الانتهاء من 85% من إنشاءات مستشفى برانى الجديدة (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطرح عن الانتهاء من أعمال الإنشاءات فى مستشفى براني المركزى بنسبة تنفيذ 85%، مع إطلاق التيار الكهربى بها.

وقال "شعيب" ، في وقت سابق، على هامش الزيارة الميدانية للمستشفى يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى والنائبان جمال الشورى ومهدى العمدة والدكتورمحمد على وكيل مديرية الصحة، وبعض القيادات الشعبية من العمد وشيوخ القبائل "إننا وجهنا بالإسراع فى الأعمال، الإنشائية والتشطيب للمستشفى والتى جرى بها إحلال وتجديد شامل وإنشاءات جديدة للمبنى".

وتفقد "شعيب" جميع الأقسام المختلفة بالمستشفى، من غرف عمليات رئيسية وصغيرة وغرفة عناية مركزة سعة 8 سرير، ووحدة غسيل كلوى بسعة 13 سرير وسكن الأطباء والتمريض وغيرها، واستمع لشرح حول الأعمال الجارى تنفيذها بالمستشفى، والانتهاء من جميع المبانى، وجارى إدخال المرافق، مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز والمياه بسعة خزان 360 م3 والصرف بسعة خزان 300م3 ، وإطلاق التيار الكهربى وكاميرات مراقبة وغيرها من جهود للإسراع فى الأعمال والتى أوشكت على الإنتهاء مع الإعداد للتجهيز والفرش قريباً.

كما تفقد مولد الكهرباء سعة 1 ميجا والذى يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء، وكذلك تفقد مولد الأكسجين، مع العمل على تدريب الشركة المنفذة لعدد من الفنيين عليه مع الصيانة الدورية مع إمكانية دعم مولد الأكسجين للإحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.

وتجذب مستشفى براني المركزى الجديدة السياحة العلاجية من ليبيا ودول شمال أفريقيا والذين يأتون للعلاج فى الإسكندرية والقاهرة وذلك لقربها من الحدود الغربية للبلاد غرب مصر.

والتقى محافظ مطروح أهالى مدينة سيدى برانى، عقب زيارته المستشفى مقدما لهم التهنئة بالعيد القومى للمحافظة، وإستمع لعدد من مطالب الأهالي، والتى عرضها كلا من نائبى مطروح جمال الشورى ومهدى العمدة عن الأهالى، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بمطروح مع التوسع فى المشروعات التنموية والخدمية التى توفر حياة كريمة للأهالى فى جميع المناطق غرب مطروح، وجميع مدن المحافظة الثمانية، قائلا :"جارى الإنتهاء من مستشفى برانى المركزى لتوفير الرعاية الطبية للأهالى والإستعداد لتجهزيها وفرشها لإفتتاحها قريبا".