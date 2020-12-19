حملات لغلق الورش والمحلات وتشميع السناتر التعليمية المخالفة بالجيزة

شنت أجهزة مدن وأحياء مراكز الجيزة حملات مكثفة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة التزام الورش والمحلات بمواعيد الإغلاق بالإضافة إلى تشميع السناتر التعليمية المخالفة للقانون.

وقامت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية بقيادة المهندس مجدي محمد محب رئيس المدينة بتنفيذ عدة حملات لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئية حيال المخالفين.

إغلاق الورش والمحلات المخالفة

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع محل صيانة مكينات تصوير بشارع الوحدة بقرية أم خنان وغلق وتشميع محل حلاقة أول مساكن سوق الخميس وغلق ورشة صيانة تكاتك بشارع جسر المنوات ناصية شارع الترب، إضافة إلى التنبية بالغلق لسايبر غير ملتزم بالمواعيد، وأشارت المحافظة إلى أنه تم إيداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

تشميع السناتر التعليمية المخالفة للقانون

وقامت أجهزة مركز ومدينة أوسيم تحت إشراف الدكتور فرج عبدالعاطي، رئيس المركز، بحملة صباحية تم فيها غلق وتشميع 3 سناتر تعليمية مخالفة للقانون بشارع بدر من شارع دولسي بالبراجيل وآخر مخالف بجوار مدرسة سقيل الابتدائية بقرية سقيل بنطاق المركز.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم مصادرة المحتويات وجارٍ تحرير المخالفات واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

رفع السيارات المتهالكة بالعمرانية

وواصل حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين باستمرار أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين بكل قطاعات الحي مع شن الحملات لرفع الإشغالات المخالفة.

ورفعت أجهزة الحي السيارات المتهالكة دون لوحات وتجريد ورفع مخلفات من شارع الأنوار المحمدية بجوار كوبري العمرانية وشارع محمود صدقي من ترعة الزمر وبجوار مكتب بريد العمرانية الشرقية بشارع العمرانية من ترعة الزمر مع استمرار إزالة الأرصفة القديمة والمتهالكة من طريق ترعة الزمر من شارع متولي الشعراوي حتى شارع السلام.