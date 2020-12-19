طرح فيلم الرعب «ريما» بدور العرض السينمائي الأربعاء المقبل «فيديو»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ريما» الإعلان الرسمي، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائي بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 ديسمبر من الشهر الجاري في مصر، على أن يعرض بداية من يوم الخميس 24 ديسمبر بدول الخليج العربي والعراق والأردن والإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، ليفتتح بذلك موسم أفلام أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

«ريما» بطولة كل من: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، من خلال الطفلة «ريما» التي تدرك ما لا يعرفه الآخرون، نكتشف سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما سيحدث به من جرائم نتيجة الصراع بين الحب والكراهية، فتتشابك أسرار تلك الجرائم بين كل أبطال الفيلم لكن الإجابة ستظل لدى الطفلة «ريما» بمفردها.

تم الانتهاء من تصوير «ريما» قبل انتشار جائحة فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض السينمائي بعد تداعيات «كورونا» التي تسببت في توقف مناحي الحياة بجميع أنحاء العالم، ومؤخرًا تم الانتهاء من المراحل المتبقية منها المكساج والمونتاج ووضع الموسيقى التصويرية التي تتلاءم مع طبيعة الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق.