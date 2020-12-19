الصحة العالمية: نهاية كورونا وشيكة.. وسويسرا تسمح بـ"فايزر"

طمأنت منظمة الصحة العالمية، العالم حول وضع فيروس كورونا المستجد مع بداية تسجيل لقاحات مكافحة الفيروس، وقال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة إن نهاية الفيروس أصبح وشيكًا، متابعًا: "هذا هو الوقت المناسب للشعور بالارتياح لأن نهاية جائحة كوفيد 19 باتت وشيكة، ولكن مع الحرص على ألا نتخلى عن حذرنا".

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس، السماح باستخدام لقاح «موديرنا» المضاد لفيروس كورونا المستجد، رسميًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتحرى الإدارة حول رصد حالات حساسية لدى من تلقوا اللقاح، وأشار مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع للإدارة إلى أن مادة البولي إيثيلين جلايكول التي تدخل في تركيب لقاحي «فايزر» و«موديرنا» قد تكون المسببة لهذا الآثر الجانبي.

بينما سمحت هيئة الصحة الوطنية في سويسرا باستخدام لقاح «فايزر» في البلاد، ووقعت عقد لشراء 3 ملايين جرعة من اللقاح.

وفي الوقت الذي تستقر فيه حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش إصابته بـ «كوفيد -19»، بعد أيام من مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي التي حضرها "ماكرون"، ما دفع عددا من القادة الأوروبيين إلى دخول عزل صحي.

ورفض الرئيس البرازيل يجايير بولسونارو الحصول على لقاح ضد كورونا بشكل قاطع، وشكك في نتائج اللقاح التابع لشركة «فايزر» بسبب الحصانة التي تطلبها ضد الدعاوى القضائية، وقال في كلمته: «في العقد مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية».

وأضاف ساخرا: «إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك.. إذا صار شخص سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي؛ فلا علاقة لهم بذلك».