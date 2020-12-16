طبيب مصري ببريطانيا: كل اللي شوفناه من لقاح فايزر كويس

أوضح الدكتور محب شلبي، استشاري وزميل الكلية الملكية ببريطانيا، ان إنجلترا بدأت منذ أسبوع في عمليات تطعيم المسنين فوق الـ 80 عاما، بلقاحات فيروس كورنا المستجد، ونجحت خلال الأيام الماضية في الانتهاء من تطعيم أكثر من 75% من تلك الفئة العمرية، التي كان لها الأولوية في الحصول على اللقاحات، نظرا لكونهم محبوسون في بيوتهم منذ قرابة الثلاثة اشهر، لافتا «حتى الآن لم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة، لمن حصلوا على اللقاح، باستثناء حالتين شعرا بحساسية شديدة في اليوم الأول، لكن هذا لم يتكرر مع أحد أخر، وكل ما شاهدناه كان بعض الأحمرار والآلم بموضع احذ اللقاح».

فايزر بلا أعراض جانبية

وأضاف «شلبي»، خلال لقائه عبر «skype»، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ومن تقديم الإعلامية عزة مصطفى، «إلى جانب ذلك إنجلترا أيضا بدأت بعمليات توزيع اللقاح على الأطباء والعاملين بالأجهزة الطبية، وسأحصل على اللقاح السبت القادم»، مؤكدا «كل الأبحاث التي تناولت اللقاحات المعتمدة في إنجلترا و بالأخص (فايزر)، كل اللي شوفناه منه كويس، ولم ينتج عنه أي أعراض جانبية، البحث الخاص به خضع له 44 ألف حالة».

الحصول على اللقاح لا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية

ونفى أن يكون الاتجاه في إنجلترا لتخفيف الإجراءات الاحترازية بعض الشيء، بعدما تنتهي من عمليات التطعيم لكل الفئات، فكل من يحصل على اللقاح نخبره أيضا بضرورة المحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، لأن التطعيم الذي حصل عليه ليس إلا الجرعة الأولى، ويجب أولا أن يحصل على الجرعة الثانية، وبعدها ننتظر لمدة أسبوعين، حتى نتأكد أن مناعته أصبحت قادرة على التعامل مع هذا الفيروس.