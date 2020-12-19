البترول: الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2023.. ومصادر: يوفر 7 مليارات دولار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والبنزين والمواد البترولية بحلول عام 2023، كما كان عام 2018 عام تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مضيفًا خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الوزارة تعمل علي زيادة المشروعات التكريرية وزيادتها والإسراع في افتتاحها مثل مشروعي تكرير مصفاة المصرية بمسطرد والبنزين عالى الأوكتين بالإسكندرية باستثمارات 4.5 مليار دولار، والذي شارك في افتتاحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار «الملا»، إلى أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بأسيوط والإسكندرية باستثمارات 7.5 مليار دولار، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار.

وصرح مصدر بهيئة البترول لـ «الوطن»، أن الوزارة تستهدف العديد من المشروعات التكريرية خلال الأعوام القليلة الماضية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والتوقف عن الاستيراد والذي يكلف الدولة العديد من الأموال في ميزانية الدولة.

وأضاف، أن مصر تستورد 30% من احتياجها للسوق المحلي من الوقود والبنزين، وبوصول هذه النسبة إلى 0% ستوفر الدولة الكثير من الأموال التي كان يتم تخصيصها لشراء المواد البترولية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة استوردت منتجات بترولية ووقود بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2019.

وحققت مصر وفرًا في فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، حيث سجّل سعر برميل النفط 48.18 دولار للبرميل، في حين قدرت وزارة المالية سعر البرميل في موازنة العام المالي 2020-2021 بـ61 دولارًا، بعد أن كان 76 دولارًا العام المالي الماضي.

ويأتي انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية والوقود، بسبب إعلان الدولة تطبيق نظام التسعير التلقائي للوقود والذي صدر العام الماضي.

ومن جانبها، تعمل لجنة مختصة التسعير التلقائي للوقود، عن طريق ربط الأسعار المحلية لبيع المواد البترولية والوقود بالأسعار العالمية، حتى يحدث تكافئ بين الأسعار وخفض العبء عن كاهل الدولة، والتي كانت تتحمل العديد من الأموال لدعم الوقود الذي كان يصل لغير المحتاجين للدعم، كما تقوم الدولة بتحديد السعر بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر، على أن يتم رفع السعر أو خفضه بنسبة 10% أو تثبيته.

وكانت اتخذت اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الوقود والمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الماضي، نظرًا لانخفاض أسعار النفط العالمية.