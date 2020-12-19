جامعة دمياط تبدأ أول أعمال المستشفى الجامعي: حلم طال انتظاره

بدأت اليوم السبت أول الأعمال المرتبطة بمشروع إنشاء مستشفى جامعة دمياط بعمل الجسات، الذي ينتظره أهالي المحافظة منذ سنوات.

وأعرب الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة عن سعادته مشيرا إلى تسخير كافة الطاقات من أجل تحقيق حلم دمياط وشعبها والذى من المتوقع أن يستغرق عدة سنوات حتى يتم الانتهاء منه، ومن ثم تجهيزه بأحدث الأجهزة.

وفي وقت سابق عقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة عدد من الاجتماعات بمسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية بحرم الجامعة الجديد، وذلك لبحث أخر تطورات ونسب تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في حضور الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، الدكتور فكري سالم مركز الاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة المشرف على مشروع حرم الجامعة الجديد.

بدأت الاجتماعات بلقاء مسئولي شركة المقاولون العرب وتم مناقشة المشروعات الجاري العمل بها وهي المرحلة الثالثة والتي تضم 4 مدرجات عملاقة مركزية والمقرر استلامها خلال الأسابيع المقبلة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، كما تم مناقشة أعمال مشروع البنية التحتية.

وحضر من شركة المقاولون العرب كل من المهندس رمزي محمود رئيس قطاع الدلتا و المهندس يسري عبد الرازق مدير فرع شمال الدلتاو المهندس يوسف نويصر مدير منطقة دمياط-

عقب ذلك، عقد رئيس الجامعة اجتماع مع المهندس إيهاب أبو الدهب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، حيث تم مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وهما مشروع مجمع المباني الإدارية لعدد 10 كليات و الجاري إجراءات استلامها فى الوقت الحالى، وكذلك مبنى الإدارة العامة للجامعة المقرر استلامه الشهر المقبل، كما تفقد و مسئولي الشركة المشروعات على أرض الواقع للوقوف على الوضع الحالي لتلك المشروعات.