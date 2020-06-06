حملة لتطهير شارع 15 مايو بشرق شبرا من الإشغالات

شنت أجهزة حي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، حملة مكبرة لتطهير شارع 15 مايو من الإشغالات العشوائية في إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.

جرت الحملة بالتعاون مع شرطة مرافق القليوبية بقيادة العميد محمد جابر، حيث تم رفع الإشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة وإجلاء الباعه الجائلين بشارع 15 مايو لتعديهم على الطريق العام، وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال مع تحرير محاضر للمخالفين ورفع الاشغالات الموجوده و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.